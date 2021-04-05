В Новосибирске загорелась трансформаторная подстанция — Калининский район заволокло черным дымом

Сейчас электричество уже отключили в домах рядом с подстанцией.



- В 15:19 пожарно-спасательные подразделения города Новосибирска реагировали на сообщения о пожаре на трансформаторной подстанции по улице Тайгинская. Через 5 минут первые подразделения были на месте вызова. Горела подстанция на площади 30 квадратных метров. Получив разрешение от администрации после отключения электроснабжения приступили к тушению данного пожара. В 16:16 пожар локализован на площади 30 м квадратных по оперативной информации погибших и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.