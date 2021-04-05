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В Новосибирске загорелась трансформаторная подстанция — Калининский район заволокло черным дымом

В районе пожара отключили электричество

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Дома, которые стоят рядом с подстанцией, уже обесточили

Дома, которые стоят рядом с подстанцией, уже обесточили

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В Новосибирске загорелась трансформаторная подстанция

Подстанция на улице Тайгинской загорелась в этот понедельник, 5 апреля, около 15:00. Черным дымом заволокло Калининский район.

Подписчики группы «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» сняли пожар на видео и рассказали, что в округе разлилось масло — в резервуарах находилось около 40 тонн технической жидкости.

Сейчас электричество уже отключили в домах рядом с подстанцией.

- В 15:19 пожарно-спасательные подразделения города Новосибирска реагировали на сообщения о пожаре на трансформаторной подстанции по улице Тайгинская. Через 5 минут первые подразделения были на месте вызова. Горела подстанция на площади 30 квадратных метров. Получив разрешение от администрации после отключения электроснабжения приступили к тушению данного пожара. В 16:16 пожар локализован на площади 30 м квадратных по оперативной информации погибших и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Чтобы потушить пожар, в районе отключают электричество

Чтобы потушить пожар, в районе отключают электричество

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На выходных в поселке Озёрном Новосибирского района на АЗС загорелось табло с ценами на бензин. Очевидец, проезжающий мимо этой заправки, снял происходящее на видео.

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пожартрансформаторная подстанция
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