Новосибирские следователи возбудили дело после смерти отравившегося газом подростка

Следственный комитет Новосибирской области расследует дело, возбужденное после смерти 14-летнего подростка. Тело школьника с признаками отравления парами неустановленного газа было обнаружено 30 июня около полудня на улице Мира в селе Красноглинное.
Скорая помощь на месте констатировала смерть подростка.
— Следственным отделом по городу Обь возбуждено уголовное дело по факту смерти 14-летнего подростка в селе Красноглинное Новосибирского района Новосибирской области по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия, установлены и допрошены лица из круга его общения, а также родственники, назначены судебные экспертизы. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Как говорят в школе, где учился мальчик, тело подроста было найдено возле газовой котельной. Погибший в этом году окончил 8-й класс. Он учился средне, был спокойным и непроблемным ребенком.
— Мама у него умерла рано, и мальчик был под опекой у дедушки. Вместе с ними проживали два его старших брата и тетя со своей семьей. Семья нормальная, непьющая, — пояснили работники школы.
В мае в Новосибирской области шестиклассница умерла после того, как надышалась парами лака. Врачи не смогли ее спасти, девочка скончалась, не приходя в сознание.