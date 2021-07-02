Новосибирские следователи возбудили дело после смерти отравившегося газом подростка

Следственный комитет Новосибирской области расследует дело, возбужденное после смерти 14-летнего подростка. Тело школьника с признаками отравления парами неустановленного газа было обнаружено 30 июня около полудня на улице Мира в селе Красноглинное.

Скорая помощь на месте констатировала смерть подростка.

— Следственным отделом по городу Обь возбуждено уголовное дело по факту смерти 14-летнего подростка в селе Красноглинное Новосибирского района Новосибирской области по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия, установлены и допрошены лица из круга его общения, а также родственники, назначены судебные экспертизы. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.