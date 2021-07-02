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Новосибирские следователи возбудили дело после смерти отравившегося газом подростка

Тело погибшего обнаружили в кустах возле газовой котельной

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Тело школьника с признаками отравления парами газа обнаружили в селе Красноглинное

Тело школьника с признаками отравления парами газа обнаружили в селе Красноглинное

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Следственный комитет Новосибирской области расследует дело, возбужденное после смерти 14-летнего подростка. Тело школьника с признаками отравления парами неустановленного газа было обнаружено 30 июня около полудня на улице Мира в селе Красноглинное.

Скорая помощь на месте констатировала смерть подростка.

— Следственным отделом по городу Обь возбуждено уголовное дело по факту смерти 14-летнего подростка в селе Красноглинное Новосибирского района Новосибирской области по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия, установлены и допрошены лица из круга его общения, а также родственники, назначены судебные экспертизы. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Как говорят в школе, где учился мальчик, тело подроста было найдено возле газовой котельной. Погибший в этом году окончил 8-й класс. Он учился средне, был спокойным и непроблемным ребенком.

— Мама у него умерла рано, и мальчик был под опекой у дедушки. Вместе с ними проживали два его старших брата и тетя со своей семьей. Семья нормальная, непьющая, — пояснили работники школы.

В мае в Новосибирской области шестиклассница умерла после того, как надышалась парами лака. Врачи не смогли ее спасти, девочка скончалась, не приходя в сознание.

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Следственный комитетнаркотикирасследование деласмерть детей
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