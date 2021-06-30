Появилось видео смертельного ДТП с двумя «Газелями» и грузовиком

Момент тройной аварии в Барабинском районе Новосибирской области попал на запись видеорегистратора.
На видео заметно, как одна из «Газелей» обгоняет машину, которая едет во встречном направлении. Совершив маневр, «Газель» продолжает ехать прямо по встречной полосе. Там она сталкивается с грузовиком «Вольво». Его выносит в кювет, а «Газель» задевает вторую машину и мгновенно вспыхивает.
— В 18 часов 25 минут 25-летний водитель «Газели» двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Новосибирска в направлении Омска и на 1132-м километре при выполнении обгона не справился с управлением, совершил столкновение с автомобилем Volvo и с автомобилем «Газель», двигавшимися во встречном направлении, — сообщил инспектор отделения пропаганды УГИБДД по НСО Константин Шкабарня.
В УГИБДД по НСО добавили, что сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства, личности и возраст участников устанавливаются.
В пятницу, 25 июня, в Болотнинском районе НСО в ДТП с фурой на встречке погиб 21-летний водитель.