Появилось видео смертельного ДТП с двумя «Газелями» и грузовиком

Момент тройной аварии в Барабинском районе Новосибирской области попал на запись видеорегистратора.

На видео заметно, как одна из «Газелей» обгоняет машину, которая едет во встречном направлении. Совершив маневр, «Газель» продолжает ехать прямо по встречной полосе. Там она сталкивается с грузовиком «Вольво». Его выносит в кювет, а «Газель» задевает вторую машину и мгновенно вспыхивает.