«Жар у соседних домов чувствовался»: новосибирские полицейские о своей работе во время пожара на ГБШ

— Мы приехали когда, перекрыли движение, буквально через минуту произошел второй взрыв. Я звонил в дежурную часть и просил, чтобы как можно больше нарядов скорой помощи направили и сотрудников полиции, чтобы оцепить территорию, — рассказал корреспонденту НГС Максим Ротманов.



После того как полицейские оцепили территорию, лейтенант пошел на помощь пострадавшим, а его напарник остался рядом с машиной. Тогда к нему обратился мужчина, который получил сильные ожоги, с ним был 12-летний сын. Алексей Иванов сам отвез их в больницу. В это время Максим Ротманов на месте выводил людей с опасной территории.

— Я такой пожар в первый раз видел, до этого, конечно, выезжали на возгорания, но они были меньше в разы. Больше было страшно за тех, кто был там в момент первого взрыва, хотелось помочь им хоть чем-то. Сложно было объяснить людям, что ситуация очень опасна. Жар от взрывов у соседних домов чувствовался, а некоторые доставали телефоны, начали ближе к этому месту подходить и снимать. Кто-то еще за имуществом своим пытался прибежать. Приходилось им объяснить, что лучше жизнь спасти, чем имущество, потому что его потом более-менее можно восстановить, — рассказал лейтенант.