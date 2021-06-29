«Жар у соседних домов чувствовался»: новосибирские полицейские о своей работе во время пожара на ГБШ

Трое новосибирских полицейских получили награду за помощь на взрыве на ГБШ
Новосибирских полицейских, которые помогали пострадавшим во время пожара на Гусинобродском шоссе
Лейтенант Максим Ротманов со своим напарником — старшим сержантом Алексеем Ивановым — находился на улице Никитина, когда произошел взрыв. Сотрудники ДПС сообщили о нём в дежурную часть и отправились на место происшествия.
— Мы приехали когда, перекрыли движение, буквально через минуту произошел второй взрыв. Я звонил в дежурную часть и просил, чтобы как можно больше нарядов скорой помощи направили и сотрудников полиции, чтобы оцепить территорию, — рассказал корреспонденту НГС Максим Ротманов.
После того как полицейские оцепили территорию, лейтенант пошел на помощь пострадавшим, а его напарник остался рядом с машиной. Тогда к нему обратился мужчина, который получил сильные ожоги, с ним был 12-летний сын. Алексей Иванов сам отвез их в больницу. В это время Максим Ротманов на месте выводил людей с опасной территории.
— Я такой пожар в первый раз видел, до этого, конечно, выезжали на возгорания, но они были меньше в разы. Больше было страшно за тех, кто был там в момент первого взрыва, хотелось помочь им хоть чем-то. Сложно было объяснить людям, что ситуация очень опасна. Жар от взрывов у соседних домов чувствовался, а некоторые доставали телефоны, начали ближе к этому месту подходить и снимать. Кто-то еще за имуществом своим пытался прибежать. Приходилось им объяснить, что лучше жизнь спасти, чем имущество, потому что его потом более-менее можно восстановить, — рассказал лейтенант.
На месте также работал участковый полиции из Октябрьского района, капитан полиции Фердинанд Карпухин. Он был в своем рабочем кабинете, когда произошел взрыв. Мужчина увидел в окно задымление и поехал на место пожара. Там он вместе с Максимом Ротмановым эвакуировал людей.
— В процессе эвакуации прозвучал второй хлопок, людей накрыло тепловой волной, в воздух выбросило осколки металлических конструкций. Граждане, которые находились в зоне поражения, получили термические ожоги, у некоторых воспламенилась одежда. Полицейские оперативно приняли меры по обеспечению безопасности граждан, отвели их на безопасное расстояние и, оказав первую доврачебную помощь, вызвали кареты скорой помощи, передали пострадавших медицинским работникам, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
После того как на месте развернули оперативный штаб МЧС, сотрудники полиции работали совместно с ним. По словам Фердинанда Карпухина, во время работы рядом с горящей заправкой ему не было страшно.
— Я не думал об этом. Была мысль помочь людям, увести их на безопасное расстояние, чтобы избежать более серьезных последствий. Люди понимающе относились. Мешались те, кто на телефон стоял снимал, это немного затрудняло работу, их просили отойти. К людям когда подходили и говорили отойти на безопасное расстояние, они отходили. Некоторые пытались подойти, с ними проводились беседы, — объяснил корреспонденту НГС участковый Фердинанд Карпухин.
Сами полицейские не пострадали, у них лишь немного обгорела форма. По данным пресс-службы ГУ МВД, сотрудники ДПС и участковый эвакуировали десятерых человек, в том числе одного ребенка. Руководство объявило им благодарность и представило их к медали МЧС России «За содружество во имя спасения».
Пожар на автозаправке на Гусинобродском шоссе начался вечером