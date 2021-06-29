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На борту самолета из Магадана в Новосибирск умер пассажир

По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ

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Мужчина скончался на борту самолета

Мужчина скончался на борту самолета

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Сегодня утром, 29 июня, на борту рейса S7 5220, вылетающего из Магадана в Новосибирск, умер пассажир.

— Сейчас проводится проверка. На место выезжали скорая и следственно-оперативная служба, — пояснила начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО полковник внутренней службы Ольга Мироненко.

Как сообщили в ведомстве, скончался гражданин одной из стран Средней Азии. По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ — смерть произошла мгновенно.

Вылет задержали на 1,5 часа. По данным на табло аэропорта Сокол, самолет вылетел в 11:55 по местному времени.

Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию S7 с просьбой прокомментировать случившееся.

Сегодня утром из-за густого тумана несколько рейсов не смогли приземлиться в аэропорту Новосибирска.

В субботу, 26 июня, в Новосибирске около аэропорта Толмачёво произошло опасное сближение двух пассажирских самолетов. СК начал доследственную проверку.

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