На борту самолета из Магадана в Новосибирск умер пассажир

Сегодня утром, 29 июня, на борту рейса S7 5220, вылетающего из Магадана в Новосибирск, умер пассажир.
— Сейчас проводится проверка. На место выезжали скорая и следственно-оперативная служба, — пояснила начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО полковник внутренней службы Ольга Мироненко.
Как сообщили в ведомстве, скончался гражданин одной из стран Средней Азии. По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ — смерть произошла мгновенно.
Вылет задержали на 1,5 часа. По данным на табло аэропорта Сокол, самолет вылетел в 11:55 по местному времени.
Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию S7 с просьбой прокомментировать случившееся.
Сегодня утром из-за густого тумана несколько рейсов не смогли приземлиться в аэропорту Новосибирска.
В субботу, 26 июня, в Новосибирске около аэропорта Толмачёво произошло опасное сближение двух пассажирских самолетов. СК начал доследственную проверку.