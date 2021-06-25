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Доставали из батареи, машины и запертых квартир: в Новосибирске за сутки спасли пять малышей

Детям помощь медиков в итоге не потребовалась

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Во всех перечисленных случаях медицинская помощь детям не потребовалась

Во всех перечисленных случаях медицинская помощь детям не потребовалась

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В Новосибирске за сутки спасли пять малышей из запертых квартир и машины

В Новосибирске сотрудникам МАСС за сутки пришлось пять раз выезжать на вызовы для спасения детей.

— На улице Кубовой в Заельцовском районе города захлопнулась входная дверь, в квартире осталась одна девочка 2019 года рождения. Прибывшие по указанному адресу спасатели оперативно обеспечили доступ в квартиру и передали ребенка родителям. Похожая ситуация повторилась еще дважды. Спасатели выезжали на улицу Новоуральскую в Калининский район, где в квартире оказался один мальчик 2018 года рождения. А на улице Тульской в Кировском районе 1,5-годовалый ребенок закрылся на кухне. В этом случае спасатели прибыли на место в тот самый момент, когда родители уже сломали замок межкомнатной двери, — рассказали в группе «Спасатели МАСС».

Также вчера спасатели доставали ребенка из заблокированной машины на улице Пермитина.

— Малолетний ребенок 2019 года рождения оказался заблокирован в припаркованном автомобиле. Информация об этом поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 20:27. Оперативно прибывшие спасатели открыли дверь автомобиля и передали малыша матери, — добавили в МАСС.

Около 21:00 помощь потребовалась ребенку, который застрял в батарее.

— Трехлетний ребенок, играя с братом в комнате, умудрился засунуть локоть левой руки в чугунную батарею отопления.

Хорошо, что на улице лето и батарея отопления была отключена. Учитывая, что отжать батарею гидравликой, не расколов ее, было бы невозможно, спасателям пришлось помучиться, чтобы аккуратно вернуть локоть в такое положение, при котором он вышел из зазора между чугунными секциями радиатора, — объяснили спасатели.

Во всех перечисленных случаях дети были переданы родителям, медицинская помощь им не потребовалась.

— МАСС в очередной раз напоминает родителям о некоторых простых правилах, которые необходимо помнить. Устанавливайте на входные двери в квартиру такие замки, которые если изнутри закрываются поворотной ручкой, то снаружи открываются и закрываются ключом. Если вы всегда будете держать ключ при себе, в кармане одежды, то исключите проблему с попаданием в собственную квартиру. Носите всегда при себе мобильный телефон, чтобы в случае непредвиденной ситуации позвонить в оперативные службы и попросить помощи, — попросили спасатели. — Никогда не паникуйте и не передавайте свое волнение детям, если они оказались дома за закрытой дверью. Научитесь вести правильный спокойный диалог с ребятишками, объясняйте им, что всё будет хорошо.

В мае в Ленинском районе Новосибирска в заблокированном автомобиле оказался заперт маленький ребенок. Чтобы его вытащить, пришлось вызывать спасателей МАСС.

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спасатели МАССспасение детей
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