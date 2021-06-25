Доставали из батареи, машины и запертых квартир: в Новосибирске за сутки спасли пять малышей

В Новосибирске сотрудникам МАСС за сутки пришлось пять раз выезжать на вызовы для спасения детей.



— На улице Кубовой в Заельцовском районе города захлопнулась входная дверь, в квартире осталась одна девочка 2019 года рождения. Прибывшие по указанному адресу спасатели оперативно обеспечили доступ в квартиру и передали ребенка родителям. Похожая ситуация повторилась еще дважды. Спасатели выезжали на улицу Новоуральскую в Калининский район, где в квартире оказался один мальчик 2018 года рождения. А на улице Тульской в Кировском районе 1,5-годовалый ребенок закрылся на кухне. В этом случае спасатели прибыли на место в тот самый момент, когда родители уже сломали замок межкомнатной двери, — рассказали в группе «Спасатели МАСС».