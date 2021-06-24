Следователи рассказали подробности ДТП, в котором погиб сотрудник ДПС

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту ДТП в Тогучине, в котором погиб сотрудник ДПС. В ведомстве сообщили, что перед аварией сотрудники ДПС преследовали мотоциклистов.

— Предварительно установлено, что 24 июня в вечернее время инспекторы ДПС, управляя служебным автомобилем УАЗ, преследуя группу мотоциклистов, не выполнивших законные требования об остановке, совершили съезд в кювет с последующим наездом на препятствие у дома № 2 по ул. Береговая города Тогучина Новосибирской области. В результате происшествия пассажир — инспектор дорожно-патрульной службы погиб. Водитель служебного автомобиля с травмами был доставлен в медицинское учреждение, где после оказания помощи был отпущен на амбулаторное лечение, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по НСО.