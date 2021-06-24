24 июня четверг
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 1/10
usd 72.67
eur 86.71
СрочноСотрудник полиции погиб в ДТП

Все новости

Все новости

Следователи рассказали подробности ДТП, в котором погиб сотрудник ДПС

СК РФ по НСО начал доследственную проверку после происшествия

923
4Обсудить

Поделиться

Погибшему сотруднику ДПС было 30 лет

Погибшему сотруднику ДПС было 30 лет

Поделиться

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту ДТП в Тогучине, в котором погиб сотрудник ДПС. В ведомстве сообщили, что перед аварией сотрудники ДПС преследовали мотоциклистов.

— Предварительно установлено, что 24 июня в вечернее время инспекторы ДПС, управляя служебным автомобилем УАЗ, преследуя группу мотоциклистов, не выполнивших законные требования об остановке, совершили съезд в кювет с последующим наездом на препятствие у дома № 2 по ул. Береговая города Тогучина Новосибирской области. В результате происшествия пассажир — инспектор дорожно-патрульной службы погиб. Водитель служебного автомобиля с травмами был доставлен в медицинское учреждение, где после оказания помощи был отпущен на амбулаторное лечение, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по НСО.

Сейчас на месте происшествия работают следователи следственного управления СК России по Новосибирской области. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.

Недавно, 19 мая, в Тогучинском районе произошло смертельное ДТП — водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДПСДТПСК
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...