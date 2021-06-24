Следователи рассказали подробности ДТП, в котором погиб сотрудник ДПС

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту ДТП в Тогучине, в котором погиб сотрудник ДПС. В ведомстве сообщили, что перед аварией сотрудники ДПС преследовали мотоциклистов.
— Предварительно установлено, что 24 июня в вечернее время инспекторы ДПС, управляя служебным автомобилем УАЗ, преследуя группу мотоциклистов, не выполнивших законные требования об остановке, совершили съезд в кювет с последующим наездом на препятствие у дома
Сейчас на месте происшествия работают следователи следственного управления СК России по Новосибирской области. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.
Недавно, 19 мая, в Тогучинском районе произошло смертельное ДТП — водитель не справился с управлением и съехал в кювет.