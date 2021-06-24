Лжетеррористы потребовали миллион рублей за «разминирование» институтов СО РАН в Новосибирске

Вчера, 23 июня, в 17:10 на электронную почту Института гидродинамики имени Лаврентьева СО РАН в Новосибирске пришло сообщение о минировании здания учреждения.
Анонимный отправитель требовал от ученых предоставить 1 миллион рублей, — сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах. Аналогичное письмо получили и в Институте нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука СО РАН.
— На место прибыли сотрудники полиции и кинологи со служебно-розыскными собаками. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, — пояснил источник.
В Институте гидродинамики СО РАН имени Лаврентьева отказались от комментариев, сославшись на конфедициальность информации. Во втором институте также отказались от комментариев. В пресс-службе СО РАН информацией не владеют.
19 мая на электронную почту сразу четырех учебных заведений Новосибирска поступило электронное письмо с угрозами устроить теракт. А в конце мая из-за послания, которое пришло на электронную почту новосибирского ГУФСИН, эвакуировали 90 человек.