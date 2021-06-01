«Я убийца, вор в законе и серийный маньяк»: в Новосибирске ищут автора письма о минировании ГУФСИН

В Новосибирске ищут автора письма о минировании ГУФСИН
В Новосибирске ищут авторов послания, из-за которого
— Я — убийца, вор в законе, серийный маньяк — и банда хотим взорвать ФСИН, — говорилось в анонимном послании, которое пришло на электронную почту ведомства.
После получения этого письма из здания ведомства было эвакуировано
В ГУФСИН по НСО корреспонденту НГС подтвердили, что на адрес электронной почты ведомства поступило сообщение о готовящихся противоправных действиях.
— По факту сообщения были организованы все необходимые мероприятия. Проведена эвакуация личного состава и персонала управления, выставлено оцепление. Сотрудниками полиции с применением специальных собак проведен осмотр помещений, зданий и прилегающей территории управления. В ходе осмотра информация о противоправных действиях не подтвердилась. Материалы переданы в отдел
По факту случившегося проводится расследование, добавил источник.
19 мая на электронную почту сразу четырех учебных заведений Новосибирска поступило электронное письмо с угрозами устроить теракт. Автор письма в начале своего послания вспоминал теракт в Казани, а далее начинал пугать сотрудников учебного заведения.