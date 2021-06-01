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«Я убийца, вор в законе и серийный маньяк»: в Новосибирске ищут автора письма о минировании ГУФСИН

Из-за послания, которое пришло на электронную почту ведомства, эвакуировали 90 человек

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Здание новосибирского ГУФСИН обследовали кинологи после письма с угрозами

Здание новосибирского ГУФСИН обследовали кинологи после письма с угрозами

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В Новосибирске ищут автора письма о минировании ГУФСИН

В Новосибирске ищут авторов послания, из-за которого 31 мая эвакуировали здание ГУФСИН России на проспекте Дзержинского.

— Я — убийца, вор в законе, серийный маньяк — и банда хотим взорвать ФСИН, — говорилось в анонимном послании, которое пришло на электронную почту ведомства.

После получения этого письма из здания ведомства было эвакуировано 90 человек, помещение обследовали с кинологами. Взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

В ГУФСИН по НСО корреспонденту НГС подтвердили, что на адрес электронной почты ведомства поступило сообщение о готовящихся противоправных действиях.

— По факту сообщения были организованы все необходимые мероприятия. Проведена эвакуация личного состава и персонала управления, выставлено оцепление. Сотрудниками полиции с применением специальных собак проведен осмотр помещений, зданий и прилегающей территории управления. В ходе осмотра информация о противоправных действиях не подтвердилась. Материалы переданы в отдел полиции № 5 «Дзержинский» Управления МВД России по Новосибирску, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

По факту случившегося проводится расследование, добавил источник.

19 мая на электронную почту сразу четырех учебных заведений Новосибирска поступило электронное письмо с угрозами устроить теракт. Автор письма в начале своего послания вспоминал теракт в Казани, а далее начинал пугать сотрудников учебного заведения.

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ГУФСИННовосибирсккинологиполициясообщение о взрыве
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