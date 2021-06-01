«Я убийца, вор в законе и серийный маньяк»: в Новосибирске ищут автора письма о минировании ГУФСИН

В Новосибирске ищут авторов послания, из-за которого 31 мая эвакуировали здание ГУФСИН России на проспекте Дзержинского.



— Я — убийца, вор в законе, серийный маньяк — и банда хотим взорвать ФСИН, — говорилось в анонимном послании, которое пришло на электронную почту ведомства.

