На Станционной столкнулись фура, микроавтобус и иномарка — есть пострадавшие

В Новосибирске массовая авария заблокировала движение по Станционной
Вечером во вторник, 22 июня, в Ленинском районе Новосибирска произошла массовая авария с пострадавшими.
— ДТП с участием кроссовера, микроавтобуса и фуры перекрыло улицу Станционную по направлению в город, — сообщил в редакцию НГС читатель.
В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска информацию об этой аварии подтвердили.
— Столкновение трех автомобилей на улице Станционной в районе остановки «Ягодинская». По предварительной информации, пострадали четыре человека, — пояснили в ведомстве.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и медики.
Вчера на дороге в Новосибирской области столкнулись два мопеда — один из водителей погиб.