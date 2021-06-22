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На Станционной столкнулись фура, микроавтобус и иномарка — есть пострадавшие

Авария перекрыла движение в сторону города

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На месте работают медики, спасатели и сотрудники ГИБДД

На месте работают медики, спасатели и сотрудники ГИБДД

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В Новосибирске массовая авария заблокировала движение по Станционной

Вечером во вторник, 22 июня, в Ленинском районе Новосибирска произошла массовая авария с пострадавшими.

— ДТП с участием кроссовера, микроавтобуса и фуры перекрыло улицу Станционную по направлению в город, — сообщил в редакцию НГС читатель.

На участке собралась глухая пробка

На участке собралась глухая пробка

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В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска информацию об этой аварии подтвердили.

— Столкновение трех автомобилей на улице Станционной в районе остановки «Ягодинская». По предварительной информации, пострадали четыре человека, — пояснили в ведомстве.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и медики.

Вчера на дороге в Новосибирской области столкнулись два мопеда — один из водителей погиб.

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ГИБДДмассовое ДТПстолкновение авто
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