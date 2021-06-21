На дороге в НСО столкнулись два мопеда — один водитель погиб

Вечером в воскресенье, 20 июня, в Усть-Таркском районе Новосибирской области столкнулись два мопеда. Один из водителей погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
— В 20:05 26-летний и 20-летний водители, управляя мопедами, двигались по автодороге Усть-Тарка — Татарск со стороны г. Татарска в направлении деревни Богословка и на
По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.
В начале июня на Кубовой водитель иномарки врезался в мопед, которым управлял подросток.