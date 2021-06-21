21 июня понедельник
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 1/10
usd 72.22
eur 85.99
Тема дняВосточный обход разморозили

Все новости

Все новости

На дороге в НСО столкнулись два мопеда — один водитель погиб

Водители двигались в одну сторону, но столкнулись

3 547
24Обсудить

Поделиться

Погибшему водителю было 26 лет

Погибшему водителю было 26 лет

Поделиться

Вечером в воскресенье, 20 июня, в Усть-Таркском районе Новосибирской области столкнулись два мопеда. Один из водителей погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

— В 20:05 26-летний и 20-летний водители, управляя мопедами, двигались по автодороге Усть-Тарка — Татарск со стороны г. Татарска в направлении деревни Богословка и на 11-м км совершили столкновение между собой. В результате чего в автомобиле скорой помощи от полученных травм скончался 26-летний водитель мопеда, второй водитель получил травмы конечностей, — пояснили в ведомстве.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.

В начале июня на Кубовой водитель иномарки врезался в мопед, которым управлял подросток.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

МВДавариямопед
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (24)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...