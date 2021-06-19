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Тема дняВ Кузбассе разбился маленький самолет

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На Танае разбился двухмоторный самолет Л-410 — 15 страшных кадров с места трагедии

Погибли 4 человека, еще 15 получили травмы

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Крушение самолета произошло сегодня утром в районе аэродрома Танай

Крушение самолета произошло сегодня утром в районе аэродрома Танай

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Как выглядит место крушения самолета на Танае

В субботу, 19 июня, вблизи аэродрома Танай во время тренировочного полета потерпел крушение двухмоторный самолет Л-410. На его борту находилось 17 пассажиров и два члена экипажа. В результате погибли четыре человека. Вероятной причиной трагедии стал отказ одного из двигателей воздушного судна.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков одним из первых добрался до места крушения. Что происходило на аэродроме после падения самолета — смотрите в нашем репортаже.

Полет был тренировочным

Полет был тренировочным

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На борту находилось 17 пассажиров и 2 члена экипажа

На борту находилось 17 пассажиров и 2 члена экипажа

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Причиной трагедии стал отказ одного из двигателей

Причиной трагедии стал отказ одного из двигателей

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Из-за этого пилотам пришлось совершить жесткую посадку

Из-за этого пилотам пришлось совершить жесткую посадку

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В результате крушения погибли 4 человека

В результате крушения погибли 4 человека

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На место трагедии выехали следователи и криминалисты

На место трагедии выехали следователи и криминалисты

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Следком России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»

Следком России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»

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Сейчас известно, что двух человек медики отпустили домой

Сейчас известно, что двух человек медики отпустили домой

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Еще четыре человека находятся в реанимации

Еще четыре человека находятся в реанимации

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После крушения в Кузбассе ДОСААФ решило приостановить все полеты самолетов Л-410

После крушения в Кузбассе ДОСААФ решило приостановить все полеты самолетов Л-410

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В самолете находился депутат Чистоозёрного района Новосибирской области и директор ОАО «Шипицино» Александр Фрилинг

В самолете находился депутат Чистоозёрного района Новосибирской области и директор ОАО «Шипицино» Александр Фрилинг

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Специалисты продолжают работу на месте крушения

Специалисты продолжают работу на месте крушения

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Разбившийся самолет с июня 2010 года эксплуатировался ДОСААФ

Разбившийся самолет с июня 2010 года эксплуатировался ДОСААФ

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От воздушного судна осталась только гора металла

От воздушного судна осталась только гора металла

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На прошлой неделе в Новосибирске самолет с пассажирами врезался в мачту освещения.

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Танайаэродромкрушение самолета
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