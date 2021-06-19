На Танае разбился двухмоторный самолет Л-410 — 15 страшных кадров с места трагедии

В субботу, 19 июня, вблизи аэродрома Танай во время тренировочного полета потерпел крушение двухмоторный самолет Л-410. На его борту находилось 17 пассажиров и два члена экипажа. В результате погибли четыре человека. Вероятной причиной трагедии стал отказ одного из двигателей воздушного судна.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков одним из первых добрался до места крушения. Что происходило на аэродроме после падения самолета — смотрите в нашем репортаже.