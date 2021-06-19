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СрочноВ Кузбассе разбился маленький самолет

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В Кузбассе разбился самолет — есть погибшие

Почти два десятка человек пострадали

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В Танае разбился двухмоторный самолет Л-410, об этом 19 июня сообщили телеграм-каналы Mash Siberia и «Борус». По предварительным данным, погибли 4 человека, еще 18 пострадали.

Лиза Пичугина

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ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщает, что число погибших по последним данным выросло до семи, а следователи начали проверку по факту крушения.

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Лиза Пичугина

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Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв опубликовал пост на своей странице в Instagram: он назвал случившееся страшным горем.

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В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили NGS42.RU, что подробности произошедшего еще выясняются. На месте работают следователи.

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Лиза Пичугина

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В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре «Интерфаксу» подтвердили отказ двигателя самолета. При снижении он столкнулся с лесным массивом. В ведомстве также уточнили, что самолет принадлежит ДОСААФ.

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Стоит отметить, что на аэродроме Танай регулярно проходят соревнования по парашютному спорту регионального и всероссийского уровней. Например, в августе 2021 года там должен состояться чемпионат мира по парашютному спорту. Как сообщали в пресс-службе правительства Кузбасса, впервые в истории парашютного мундиаля участие примут более 1 тысячи спортсменов из 35 стран.

Добавим, Танай — единственное место, где новички могут совершить прыжок с парашютом. Цена на прыжок с инструктором с высоты 4000 метров составляет 11 тысяч рублей.

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Лиза Пичугина

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По версии «Известий», причиной крушения стал отказ двигателей: самолет не смог набрать нужную высоту, развернулся при взлете и задел крылом землю.

Эту версию опубликовал также и телеграм-канал Mash Siberia: по его данным, один из пилотов успел сообщить об отказе двигателя. На борту находились 15 парашютистов и 2 члена экипажа, 4 погибли, 4 сейчас находятся в тяжелом состоянии, у остальных травмы средней степени тяжести.

По предварительным данным, у самолета отказал двигатель

По предварительным данным, у самолета отказал двигатель

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Лиза Пичугина

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По информации «Интерфакса», самолет совершил жесткую посадку у села Журавлёво. В МЧС изданию сообщили, что проверяют информацию о падении на Танае.

В группе «Инцидент Кузбасс» сообщают, что катастрофа произошла в Промышленновском районе

В группе «Инцидент Кузбасс» сообщают, что катастрофа произошла в Промышленновском районе

СМИ сообщают, что самолет принадлежал местному парашютному клубу

СМИ сообщают, что самолет принадлежал местному парашютному клубу

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Лиза Пичугина

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Телеграм-канал 112 сообщает, что на борту самолета находились парашютисты, полет был тренировочным. Здесь сообщают о семи погибших — информация об этом варьируется от источника к источнику, официальных данных пока нет.

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