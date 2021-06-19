В Кузбассе разбился самолет — есть погибшие

Стоит отметить, что на аэродроме Танай регулярно проходят соревнования по парашютному спорту регионального и всероссийского уровней. Например, в августе 2021 года там должен состояться чемпионат мира по парашютному спорту. Как сообщали в пресс-службе правительства Кузбасса, впервые в истории парашютного мундиаля участие примут более 1 тысячи спортсменов из 35 стран .

Добавим, Танай — единственное место, где новички могут совершить прыжок с парашютом. Цена на прыжок с инструктором с высоты 4000 метров составляет 11 тысяч рублей.

