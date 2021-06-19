В Кузбассе разбился самолет — есть погибшие

ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщает, что число погибших по последним данным выросло до семи, а следователи начали проверку по факту крушения.
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Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв опубликовал пост на своей странице в Instagram: он назвал случившееся страшным горем.
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В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили NGS42.RU, что подробности произошедшего еще выясняются. На месте работают следователи.
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В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре «Интерфаксу» подтвердили отказ двигателя самолета. При снижении он столкнулся с лесным массивом. В ведомстве также уточнили, что самолет принадлежит ДОСААФ.
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Стоит отметить, что на аэродроме Танай регулярно проходят соревнования по парашютному спорту регионального и всероссийского уровней. Например, в августе
Добавим, Танай — единственное место, где новички могут совершить прыжок с парашютом. Цена на прыжок с инструктором с высоты
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По версии «Известий», причиной крушения стал отказ двигателей: самолет не смог набрать нужную высоту, развернулся при взлете и задел крылом землю.
Эту версию опубликовал также и телеграм-канал Mash Siberia: по его данным, один из пилотов успел сообщить об отказе двигателя. На борту находились
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По информации «Интерфакса», самолет совершил жесткую посадку у села Журавлёво. В МЧС изданию сообщили, что проверяют информацию о падении на Танае.
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Телеграм-канал 112 сообщает, что на борту самолета находились парашютисты, полет был тренировочным. Здесь сообщают о семи погибших — информация об этом варьируется от источника к источнику, официальных данных пока нет.
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