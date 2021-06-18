Сибирячка вызвала полицию в аптеку — ее возмутило, что фармацевт была без маски

Сибирячка вызвала полицию в аптеку из-за фармацевта без маски
Вечером 16 июня в одной из аптек «Озерки» в Новосибирске на ОбьГЭСе произошел конфликт между покупательницей и фармацевтом. Сотрудница аптеки была без маски, что сильно возмутило посетительницу. В результате покупательница вызвала в аптеку полицию. НГС поговорил с обеими сторонами конфликта.
Что произошло в аптеке
В среду, 16 июня, около 22 часов вечера жительница Новосибирска Елизавета (фамилию по просьбе собеседницы мы не указываем) зашла в аптеку на ОбьГЭСе по адресу Ветлужская, 18.
— Это круглосуточная аптека, я зашла туда в маске. И продавец была без маски. Я спросила, почему она без маски? На что продавщица ответила: «Не хочу». Я ответила, что это странно, ведь в аптеке повсюду висят объявления о том, что всем надо быть в маске. Попросила ее надеть, чтобы затем купить лекарство. Она сказала, что не станет. Тогда я начала снимать, — рассказывает Елизавета.
Женщина предупредительно относится в соблюдению масочного режима, потому что ее муж лежит с пневмонией в ковидном госпитале. Со слов Елизаветы, фармацевт поставила перед ней условие: если она продолжит снимать, то ей вообще не продадут лекарство.
— Я ответила, что тем более буду снимать. Мне кажется, продавец, особенно медсотрудник, должен быть в маске. Что сложного надеть маску? — добавила собеседница.
Елизавету возмутило, что ей отказались продать лекарство, не дали книгу жалоб и предложений, а также контакты начальства. Елизавете предложили прийти на следующий день, чтобы переговорить с заведующей аптекой.
— Я позвонила в полицию, сказала, что мне не продают. На каком основании? Мне лекарства нужны. Полиция приехала, но на тот момент я уже уехала, потому что у меня был дома ребенок один, я не могла там слишком долго находиться, — отмечает женщина.
Елизавета объяснила, после прибытия полицейские позвонили ей на сотовый. Они попросили женщину вернуться, чтобы написать заявление.
— Я ответила, что уже ничего не буду писать, что мне нужно к ребенку. Тогда мне сказали, что я могу написать заявление позже. Я ответила, что, может быть, заеду. И попросила полицейских передать фармацевту надеть маску. Я насчитала объявлений шесть о том, что нужно надевать маску в аптеке. При этом такое игнорирование маски самим сотрудником аптеки, — сказала она.
Что говорит заведующая в аптеке
Журналист НГС обратился за комментарием к заведующей аптекой «Озерки» Ирине Санниковой. Женщина рассказала, что ей известно о произошедшем инциденте.
— Мне передали, что женщина была в неадекватном состоянии. Она кричала, почему нет маски. И сказала, что у нее муж лежит в ковидном госпитале. Почему она тогда не сидит на карантине, если у нее муж в ковидном госпитале? Почему ходит по улице? Потом приехала полиция, спрашивали, где женщина, которая вызвала их. Почему ушла, и у кого и где теперь правду искать. А капель в нос, которые она просила, не было. Фармацевт ей так и сказал, что их в наличии нет, — сообщила журналисту НГС заведующая аптекой.
На вопрос о том, почему фармацевт была без маски, заведующая ответила, что это административное нарушение.
— Я, конечно, не знаю, кто там был без маски. Меня там не было. Если даже фармацевт подошла к кассе без маски, не знаю, по какой причине она могла ее не надеть, то у нас есть стекло, которое защищает, — объяснила Ирина Санникова.
Что рассказала фармацевт
Корреспондент НГС также связался с фармацевтом, которая работала в тот вечер в аптеке. Женщина представилась Ниной. Она не стала отрицать, что была без маски.
— Когда она зашла, я вообще еще никого не обслуживала, а занималась внутренними работами. Она сразу достала телефон и начала меня снимать. А это всё равно, что достать телефон и начать снимать человека на улице без маски. Девушка зашла неадекватная, — рассказывает фармацевт Нина.
Женщина уточнила, что находилась за стеклом в более чем
— А покупательница кричала, что ее муж лежит в ковидном госпитале, — она при этом не находится на карантине. Я после нее обработала все дверные ручки. Очень жаль, что у нас нет ламп, которые обеззараживают воздух в аптеке, — объясняет Нина.
По словам фармацевта, препарата, который хотела купить женщина, в аптеке не было.
— Женщина ушла после того, как вызвала полицию. Мы ждали с полицией. Они спрашивали, где человек, который их вызвал. Я хочу потребовать от этой женщины публичного извинения за свое поведения, за оскорбление, за унижения меня. Я мама троих детей, у меня муж — инвалид. Я всяких людей видела, но такое за мою практику впервые. У меня два образования: медицинское и фармацевтическое. Так можно докопаться абсолютно до любого человека. Считаю, что это высосанная из пальца история, — добавила собеседница.
В пресс-службе полиции журналисты подтвердили информацию об инциденте.
— В полицию поступило сообщение о словесном конфликте в одной из аптек Новосибирска. Сотрудники полиции прибыли на место. Сейчас проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГМ МВД по Новосибирской области.
Напомним, что в Новосибирской области действует обязательный масочный режим до
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