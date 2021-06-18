Сибирячка вызвала полицию в аптеку — ее возмутило, что фармацевт была без маски

Вечером 16 июня в одной из аптек «Озерки» в Новосибирске на ОбьГЭСе произошел конфликт между покупательницей и фармацевтом. Сотрудница аптеки была без маски, что сильно возмутило посетительницу. В результате покупательница вызвала в аптеку полицию. НГС поговорил с обеими сторонами конфликта.

Что произошло в аптеке

В среду, 16 июня, около 22 часов вечера жительница Новосибирска Елизавета (фамилию по просьбе собеседницы мы не указываем) зашла в аптеку на ОбьГЭСе по адресу Ветлужская, 18.

— Это круглосуточная аптека, я зашла туда в маске. И продавец была без маски. Я спросила, почему она без маски? На что продавщица ответила: «Не хочу». Я ответила, что это странно, ведь в аптеке повсюду висят объявления о том, что всем надо быть в маске. Попросила ее надеть, чтобы затем купить лекарство. Она сказала, что не станет. Тогда я начала снимать, — рассказывает Елизавета.