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21-летний сибиряк заступился за женщину, которая пожаловалась в полицию на пьяного мужа. И убил его

Мужчина скончался в больнице от полученных травм

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Между мужем и <nobr>21-летним</nobr> мужчиной завязалась перепалка, в ходе которой последний нанес оппоненту множественные удары руками по голове и туловищу

Между мужем и 21-летним мужчиной завязалась перепалка, в ходе которой последний нанес оппоненту множественные удары руками по голове и туловищу

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В ночь на 14 июня в селе Сосновка 45-летний житель Новосибирского района после ссоры с женой вернулся домой, но ему не открыли. Он был пьян и стал требовать впустить его. Женщина испугалась неадекватного мужа, позвонила родственникам и в полицию.

В это же время к дому подошли двое мужчин и попытались урезонить буяна. Между мужем и 21-летним мужчиной завязалась перепалка, в ходе которой последний нанес оппоненту множественные удары руками по голове и туловищу, после чего покинул место происшествия.

В пятом часу утра к дому на Северной улице подъехала родственница пострадавшего и увезла его в больницу в Пашино Калининского района, где он скончался.

Полиция задержала подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления по месту жительства в Новосибирской области. Им оказался ранее не судимый 21-летний житель поселка Сосновка.

Следователи города Обь завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

— На место происшествия незамедлительно выехали следователи следственного отдела, подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и дал признательные показания. Следователями выполнен необходимый объем первоначальных следственных действий, назначены судебные экспертизы, установлены и допрошены очевидцы преступления. Судом будет рассмотрено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в региональном СК.

Расследование уголовного дела продолжается. Были ли знакомы погибший и подозреваемый — установит следствие.

Разборки между супругами иногда заканчиваются трагически. Так, в марте в Новосибирской области муж до смерти избил жену и покончил с собой. Их тела нашла маленькая дочь, когда вернулась из школы.

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