21-летний сибиряк заступился за женщину, которая пожаловалась в полицию на пьяного мужа. И убил его

В ночь на 14 июня в селе Сосновка 45-летний житель Новосибирского района после ссоры с женой вернулся домой, но ему не открыли. Он был пьян и стал требовать впустить его. Женщина испугалась неадекватного мужа, позвонила родственникам и в полицию.



В это же время к дому подошли двое мужчин и попытались урезонить буяна. Между мужем и 21-летним мужчиной завязалась перепалка, в ходе которой последний нанес оппоненту множественные удары руками по голове и туловищу, после чего покинул место происшествия.