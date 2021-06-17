21-летний сибиряк заступился за женщину, которая пожаловалась в полицию на пьяного мужа. И убил его

В ночь на 14 июня в селе Сосновка
В это же время к дому подошли двое мужчин и попытались урезонить буяна. Между мужем и
В пятом часу утра к дому на Северной улице подъехала родственница пострадавшего и увезла его в больницу в Пашино Калининского района, где он скончался.
Полиция задержала подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления по месту жительства в Новосибирской области. Им оказался ранее не судимый
Следователи города Обь завели уголовное дело по
— На место происшествия незамедлительно выехали следователи следственного отдела, подозреваемый задержан в порядке
Расследование уголовного дела продолжается. Были ли знакомы погибший и подозреваемый — установит следствие.
Разборки между супругами иногда заканчиваются трагически. Так, в марте в Новосибирской области муж до смерти избил жену и покончил с собой. Их тела нашла маленькая дочь, когда вернулась из школы.