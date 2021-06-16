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Из-за поджога пуха в Новосибирской области за день произошло более 150 пожаров

Машины МЧС не успевают заезжать в части из-за количества вызовов

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Спасатели просят не поджигать пух, даже если очень сильно хочется

Спасатели просят не поджигать пух, даже если очень сильно хочется

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Больше сотни вызовов получили пожарные Новосибирска из-за поджога пуха

Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает жителей региона не поджигать тополиный пух, который завалил город.

— Хотим обратить ваше внимание на сжигание пуха. Это категорически запрещено и опасно. На территории Новосибирской области только с 9 утра пожарно-спасательные подразделения реагировали на 220 загораний, из них более 150 связаны с поджиганием пуха, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели поясняют, что подразделения не успевают заезжать в части из-за количества вызовов, а также напоминают, что безобидное с виду развлечение может привести к возгоранию зданий и автотранспорта.

Ранее мы показывали, как выглядит Новосибирск, который накрыло тополиным пухом.

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МЧС Новосибирской областипожарытополиный пух
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