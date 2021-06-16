Из-за поджога пуха в Новосибирской области за день произошло более 150 пожаров

Больше сотни вызовов получили пожарные Новосибирска из-за поджога пуха
Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает жителей региона не поджигать тополиный пух, который завалил город.
— Хотим обратить ваше внимание на сжигание пуха. Это категорически запрещено и опасно. На территории Новосибирской области только с 9 утра пожарно-спасательные подразделения реагировали на 220 загораний, из них более 150 связаны с поджиганием пуха, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Спасатели поясняют, что подразделения не успевают заезжать в части из-за количества вызовов, а также напоминают, что безобидное с виду развлечение может привести к возгоранию зданий и автотранспорта.
Ранее мы показывали, как выглядит Новосибирск, который накрыло тополиным пухом.