В Железнодорожном районе Новосибирска улицу перекрыли из-за пожара

Сейчас огонь потушили.

— Через пять минут первые пожарно-спасательные подразделения были на месте. Установлено, что горело в подъезде. Люди на вышерасположенных этажах просили о помощи. Всего эвакуировали одиннадцать человек, двое находятся в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники скорой помощи. Для установления причин пожара будут подключены дознаватели МЧС РФ, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

