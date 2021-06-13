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В Железнодорожном районе Новосибирска улицу перекрыли из-за пожара

Двое пострадавших в тяжелом состоянии

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Несколько людей оказались заблокированы огнем

Несколько людей оказались заблокированы огнем

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В Новосибирске перекрыли улицу из-за пожара

Улица Железнодорожная, 5 в одноименном районе Новосибирска перекрыта из-за пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области. Огонь вспыхнул около 22:00 в подъезде трехэтажного дома. Отрезанными оказались несколько жильцов. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

Последствия возгорания. Очаг находился в подъезде

Последствия возгорания. Очаг находился в подъезде

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Сейчас огонь потушили.

— Через пять минут первые пожарно-спасательные подразделения были на месте. Установлено, что горело в подъезде. Люди на вышерасположенных этажах просили о помощи. Всего эвакуировали одиннадцать человек, двое находятся в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники скорой помощи. Для установления причин пожара будут подключены дознаватели МЧС РФ, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

Иногда пожары уносят жизни. Так, в марте на Объединения загорелось общежитие — в пожаре погиб человек.

В кризисной ситуации важно обладать определенным планом действий. Мы рассказывали, как выжить, если загорелась квартира соседа, а дым идет к вам.

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Железнодорожный районперекрытие дорогипожар
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