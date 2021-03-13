На Объединения загорелось общежитие — в пожаре погиб человек

В субботу, 13 марта, в Калининском районе на улице Объединения загорелось общежитие. В пожаре погиб человек.



В пресс-службе МЧС пояснили, что сообщение о пожаре в 9-этажном общежитии на улице Объединения поступило в 17 часов 23 минуты. Через пять минут пожарные уже были на месте.