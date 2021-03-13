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На Объединения загорелось общежитие — в пожаре погиб человек

Пожарные эвакуировали 25 человек, в числе которых было трое детей

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В комнате горел диван и домашние вещи

В комнате горел диван и домашние вещи

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В субботу, 13 марта, в Калининском районе на улице Объединения загорелось общежитие. В пожаре погиб человек.

В пресс-службе МЧС пояснили, что сообщение о пожаре в 9-этажном общежитии на улице Объединения поступило в 17 часов 23 минуты. Через пять минут пожарные уже были на месте.

В комнате обнаружили тело мужчины — его смерть констатировали прибывшие на место медики

В комнате обнаружили тело мужчины — его смерть констатировали прибывшие на место медики

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— Установлено, что горела комната на втором этаже, присутствовало сильное задымление на лестничной клетке. Сотрудники МЧС России с верхних этажей при помощи спасательных устройств эвакуировали 25 человек, из них трое — дети. В горящей комнате пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни и передали его бригаде медиков. Горел диван и домашние вещи на площади 8 квадратных метров, — пояснил заместитель руководителя пресс-службы регионального управления МЧС НСО Артём Щербаков.

Пожарным удалось оперативно потушить огонь и не допустить его распространение в соседние жилые комнаты. На ликвидацию открытого огня им потребовалось около 20 минут.

После завершения всех неотложных работ на месте пожара к работе приступят следователи СКР, чтобы установить причины и обстоятельства возгорания.

Обновление:

В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области добавили, что проводится доследственная проверка. Личность погибшего мужчины устанавливают.

25 февраля в пожаре в квартире многоэтажного дома в Ленинском районе погиб человек.

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МЧСпогиб человекпожар
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