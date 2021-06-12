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«Пол-литра крови на асфальте»: в Новосибирске такси сбило мотоциклиста

Мужчину увезла скорая

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На асфальте осталась лежать каска пострадавшего

На асфальте осталась лежать каска пострадавшего

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Вечером 12 июня на пересечении улиц Немировича-Данченко и Костычева в Кировском районе Новосибирска автомобиль такси сбил мотоциклиста.

— Когда я проезжал мимо, на обочине стоял мотоцикл, а возле каски на асфальте была кровь — около поллитра, — рассказал очевидец.

— Вина водителя такси. На месте работает экипаж. Мотоциклист доставлен в лечебное учреждение с травмой ноги, — сообщила НГС инспектор отдела ГИБДД УВД России по Новосибирску, капитан полиции Ольга Ларионова.

Сегодня в Новосибирске и области произошел ряд ДТП. Так, на Ленина столкнулись Porsche Cayenne и Volvo — пострадала девушка. А под Новосибирском водитель выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП, пострадали семеро.

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ДТП с мотоциклистомДТП с такси
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