Под Новосибирском водитель выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП: шесть человек доставлены в больницу. Среди них — двое детей

Шесть человек доставлены в больницу после массового ДТП под Новосибирском
Под Новосибирском сегодня произошло массовое ДТП: водитель одной из машин выехал на встречную полосу и столкнулся с еще двумя. Шесть человек, включая
— Сегодня в 12:10 на
У водителя, который выехал на встречную полосу, были внешние признаки алкогольного опьянения. Ему проведут медицинское освидетельствование. Сейчас все обстоятельства выясняются. На месте происшествия сейчас работают следователи и сотрудники ГИБДД.
В декабре 2020 года мы писали о массовом ДТП на новосибирской трассе с грузовиком и «Инфинити», в котором погиб водитель.