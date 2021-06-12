Под Новосибирском водитель выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП: шесть человек доставлены в больницу. Среди них — двое детей

Под Новосибирском сегодня произошло массовое ДТП: водитель одной из машин выехал на встречную полосу и столкнулся с еще двумя. Шесть человек, включая 3-летнего и 10-летнего детей, доставлены в больницу.



— Сегодня в 12:10 на 15-м километре трассы К-13 водитель 1982 года рождения, двигаясь на автомобиле Nissan из поселка Завьялово в сторону Искитима, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan и ВАЗ-21015, двигавшимися со стороны Новосибирска. В результате ДТП, по предварительной информации, в медицинское учреждение были доставлены шесть человек: четверо взрослых и двое детей 2011 и 2018 года рождения, — пояснили журналисту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.