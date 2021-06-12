На Ленина столкнулись Porsche Cayenne и Volvo — в ДТП пострадала девушка

Обновлено в 19:30. Как позже уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирску, в ДТП также пострадал годовалый ребенок — его увезли в больницу, но характер травм у него незначительный.



— 12 июня в 17:16 водитель 1991 года рождения на автомобиле «Вольво» двигался со стороны Димитровского моста по проспекту Димитрова в сторону Вокзальной магистрали и в пути следования у дома 2 проспекта Димитрова совершил столкновение с автомобилем «Порше Каен» под управлением водителя 1989 года рождения, который двигался по улице Ленина со стороны улицы Урицкого с левым поворотом на Димитровский. В результате ДТП пострадала женщина-пассажир автомобиля «Порше Каен». Она доставлена в медицинское учреждение. Мальчик 2019 года рождения, который находился в «Порше» сзади слева за водителем в детском удерживающем устройстве, пристегнутый пятиточечным ремнем безопасности, также был доставлен в медицинское учреждение. На месте работает экипаж ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в полиции.