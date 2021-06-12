12 июня суббота
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 1/10
usd 71.68
eur 87.33

Все новости

Все новости

На Ленина столкнулись Porsche Cayenne и Volvo — в ДТП пострадала девушка

Из-за аварии образовался затор

3 801
28Обсудить

Поделиться

Это произошло около 17:30

Это произошло около 17:30

Поделиться

На Ленина столкнулись Porsche Cayenne и Volvo — пострадала девушка

В Новосибирске на пересечении Ленина и Димитрова столкнулись Porsche Cayenne и Volvo — в ДТП пострадала девушка.

Об этом журналисту НГС сообщил читатель Денис, который снял последствия аварии на видео. На месте работают сотрудники скорой помощи.

Сейчас, по словам очевидца, там образовалась пробка.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС рассказали, что сотрудники ГИБДД работают на месте, все обстоятельства уточняются:

— По предварительной информации, в результате ДТП пострадала девушка. Возраст, личность и остальные обстоятельства пока устанавливаются.

Поделиться

Обновлено в 19:30. Как позже уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирску, в ДТП также пострадал годовалый ребенок — его увезли в больницу, но характер травм у него незначительный.

— 12 июня в 17:16 водитель 1991 года рождения на автомобиле «Вольво» двигался со стороны Димитровского моста по проспекту Димитрова в сторону Вокзальной магистрали и в пути следования у дома 2 проспекта Димитрова совершил столкновение с автомобилем «Порше Каен» под управлением водителя 1989 года рождения, который двигался по улице Ленина со стороны улицы Урицкого с левым поворотом на Димитровский. В результате ДТП пострадала женщина-пассажир автомобиля «Порше Каен». Она доставлена в медицинское учреждение. Мальчик 2019 года рождения, который находился в «Порше» сзади слева за водителем в детском удерживающем устройстве, пристегнутый пятиточечным ремнем безопасности, также был доставлен в медицинское учреждение. На месте работает экипаж ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в полиции.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске автомобиль сбил студента — парня отбросило на другую машину, но он успел оттолкнуть подругу.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

ДТПскорая
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (28)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...