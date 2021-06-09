В Новосибирске автомобиль сбил студента — парня отбросило на другую машину, но он успел оттолкнуть подругу

В Новосибирске «Лифан» сбил студента, перед этим он успел оттолкнуть подругу
Вечером
Мама пострадавшего рассказала НГС, что сейчас ее сын находится в больнице.
— У него диагностировали перелом таза, всё лицо изрезано стеклом, часть ран зашили, часть не стали, чтобы лицо не повело. Один из осколков воткнулся в
Водитель автомобиля «Ниссан», в который отлетел Данил, рассказал НГС, что парню повезло: накануне он снял с бампера утяжелитель, и он был полым. Это значительно смягчило удар, и Данил не получил дополнительных травм.
— Я ехал за «Лифаном» в попутном направлении. Мимо нас с сиреной пролетела пожарная машина, и я ушел сначала вправо, а затем вернулся в левую полосу. На несущуюся с воем пожарную машину, видимо, отвлекся не только Данил, но и водитель «Лифана». Данил потом говорил: не знаю, почему я не отступил назад, а побежал. Он хотел убежать от машины, но не успел. Я его не сразу заметил, только когда он прилетел в мое
По словам водителя «Ниссана», раньше в этом месте стояла камера фиксации скорости, но сейчас ее там нет.
В службе 112 подтвердили информацию о наезде на пешехода.
Мама Данила опасается, что виновник ДТП может уйти от ответственности. Сейчас она ищет свидетелей аварии и тех, кто может предоставить записи происшествия с видеорегистраторов.
5 июня в Новосибирске водитель BMW X6 проехал на красный и сбил насмерть 12-летнего мальчика на велосипеде. За рулем находился