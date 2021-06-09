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В Новосибирске автомобиль сбил студента — парня отбросило на другую машину, но он успел оттолкнуть подругу

Мать пострадавшего опасается, что водитель попытается уйти от ответственности

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Данил — единственный мужчина в семье. Кроме него, у его мамы две младшие дочери

Данил — единственный мужчина в семье. Кроме него, у его мамы две младшие дочери

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В Новосибирске «Лифан» сбил студента, перед этим он успел оттолкнуть подругу

Вечером 7 июня в Первомайском районе Новосибирска черный автомобиль Lifan сбил 18-летнего Данила Арлюкова, когда он вместе с подругой переходил улицу Героев Революции по «зебре». Краем глаза он заметил несущийся автомобиль, оттолкнул 17-летнюю Милену и попытался убежать сам, но не успел. Сначала парня сбил Lifan, от удара его отбросило на Nissan, идущий следом.

Мама пострадавшего рассказала НГС, что сейчас ее сын находится в больнице.

— У него диагностировали перелом таза, всё лицо изрезано стеклом, часть ран зашили, часть не стали, чтобы лицо не повело. Один из осколков воткнулся в живот — его также зашили, чудом не задело внутренние органы. Также врачи подозревают у сына перелом правой руки и ключицы — удар пришелся на правую часть тела. Завтра ему предстоят дальнейшие обследования, — говорит Екатерина.

Водитель автомобиля «Ниссан», в который отлетел Данил, рассказал НГС, что парню повезло: накануне он снял с бампера утяжелитель, и он был полым. Это значительно смягчило удар, и Данил не получил дополнительных травм.

— Я ехал за «Лифаном» в попутном направлении. Мимо нас с сиреной пролетела пожарная машина, и я ушел сначала вправо, а затем вернулся в левую полосу. На несущуюся с воем пожарную машину, видимо, отвлекся не только Данил, но и водитель «Лифана». Данил потом говорил: не знаю, почему я не отступил назад, а побежал. Он хотел убежать от машины, но не успел. Я его не сразу заметил, только когда он прилетел в мое авто — упал сверху. Я выбежал, подбежал к парню, стал спрашивать, как его зовут, кому позвонить. А он мне: у меня же завтра экзамен... Другой водитель стоял с зеваками как ни в чём не бывало. Это все заметили. Даже подходили и спрашивали: может, подойдете к парню, поможете? Даже я был больше напуган происходящим, чем он. Также водитель заявил сотрудникам ГИБДД, что его скорость была 25 км/ч. Но в таком случае Данил бы так сильно не пострадал. К счастью, он не попал под колеса моего авто, а упал на бампер. Еще водитель заявил, что пешеход был пьян. Но я сидел с ним и держал за руку — не было ни малейшего запаха алкоголя! Еще одна его «версия», что изначально мы столкнулись, а парень оказался между. Но это вообще не соответствует повреждениям машин, — говорит Андрей.

По словам водителя «Ниссана», раньше в этом месте стояла камера фиксации скорости, но сейчас ее там нет.

В службе 112 подтвердили информацию о наезде на пешехода.

Мама Данила опасается, что виновник ДТП может уйти от ответственности. Сейчас она ищет свидетелей аварии и тех, кто может предоставить записи происшествия с видеорегистраторов.

5 июня в Новосибирске водитель BMW X6 проехал на красный и сбил насмерть 12-летнего мальчика на велосипеде. За рулем находился 41-летний мужчина, его взяли под стражу.

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ДТПсбил человека
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