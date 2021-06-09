В Новосибирске автомобиль сбил студента — парня отбросило на другую машину, но он успел оттолкнуть подругу

Водитель автомобиля «Ниссан», в который отлетел Данил, рассказал НГС, что парню повезло: накануне он снял с бампера утяжелитель, и он был полым. Это значительно смягчило удар, и Данил не получил дополнительных травм.

— Я ехал за «Лифаном» в попутном направлении. Мимо нас с сиреной пролетела пожарная машина, и я ушел сначала вправо, а затем вернулся в левую полосу. На несущуюся с воем пожарную машину, видимо, отвлекся не только Данил, но и водитель «Лифана». Данил потом говорил: не знаю, почему я не отступил назад, а побежал. Он хотел убежать от машины, но не успел. Я его не сразу заметил, только когда он прилетел в мое авто — упал сверху. Я выбежал, подбежал к парню, стал спрашивать, как его зовут, кому позвонить. А он мне: у меня же завтра экзамен... Другой водитель стоял с зеваками как ни в чём не бывало. Это все заметили. Даже подходили и спрашивали: может, подойдете к парню, поможете? Даже я был больше напуган происходящим, чем он. Также водитель заявил сотрудникам ГИБДД, что его скорость была 25 км/ч . Но в таком случае Данил бы так сильно не пострадал. К счастью, он не попал под колеса моего авто, а упал на бампер. Еще водитель заявил, что пешеход был пьян. Но я сидел с ним и держал за руку — не было ни малейшего запаха алкоголя! Еще одна его «версия», что изначально мы столкнулись, а парень оказался между. Но это вообще не соответствует повреждениям машин, — говорит Андрей.