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Шестилетний ребенок попал в больницу с травмой головы — его отец пытался избежать ДТП и резко затормозил

Ребенок находился в детском кресле непристегнутым

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Это произошло вечером 11 июня

Это произошло вечером 11 июня

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Шестилетний ребенок попал в больницу с травмой головы

В Советском районе Новосибирска водитель пытался избежать ДТП и резко затормозил — в итоге его шестилетнего ребенка увезли в больницу с травмой головы.

— Водитель 1987 года рождения на автомобиле Nissan Wingroad, двигался по улице Демакова со стороны улицы Николаева в сторону улицы Российская. У дома № 20 при резком торможении ребенок, который находился на переднем сиденье в детском автокресле непристегнутым, получил травмы, — рассказали журналисту НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Ребенка 2015 года рождения с травмой головы доставили в больницу. Со слов водителя, отца ребенка, он резко тормозил, чтобы избежать столкновения.

— Госавтоинспекция города Новосибирска напоминает, что перевозка детей до 7 лет должна осуществляться только в специальном удерживающем устройстве — автокресле. С 7 до 12 лет можно перевозить ребенка на заднем сиденье пристегнутым штатным ремнем безопасности и только после 12 лет ребенка можно перевозить на переднем сиденье, рядом с водителем, также пристегнутым ремнем безопасности. За нарушение правил перевозки детей предусмотрен административный штраф 3 тысячи рублей, — добавили в ГИБДД.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирской области 8-летняя девочка за рулем квадроцикла попала в ДТП.

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ДТПбольницадетское креслоребенок
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