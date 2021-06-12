Шестилетний ребенок попал в больницу с травмой головы — его отец пытался избежать ДТП и резко затормозил

В Советском районе Новосибирска водитель пытался избежать ДТП и резко затормозил — в итоге его шестилетнего ребенка увезли в больницу с травмой головы.



— Водитель 1987 года рождения на автомобиле Nissan Wingroad, двигался по улице Демакова со стороны улицы Николаева в сторону улицы Российская. У дома № 20 при резком торможении ребенок, который находился на переднем сиденье в детском автокресле непристегнутым, получил травмы, — рассказали журналисту НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.