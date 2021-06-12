Шестилетний ребенок попал в больницу с травмой головы — его отец пытался избежать ДТП и резко затормозил

Шестилетний ребенок попал в больницу с травмой головы
В Советском районе Новосибирска водитель пытался избежать ДТП и резко затормозил — в итоге его шестилетнего ребенка увезли в больницу с травмой головы.
— Водитель 1987 года рождения на автомобиле Nissan Wingroad, двигался по улице Демакова со стороны улицы Николаева в сторону улицы Российская. У дома
Ребенка 2015 года рождения с травмой головы доставили в больницу. Со слов водителя, отца ребенка, он резко тормозил, чтобы избежать столкновения.
— Госавтоинспекция города Новосибирска напоминает, что перевозка детей до 7 лет должна осуществляться только в специальном удерживающем устройстве — автокресле. С 7 до 12 лет можно перевозить ребенка на заднем сиденье пристегнутым штатным ремнем безопасности и только после 12 лет ребенка можно перевозить на переднем сиденье, рядом с водителем, также пристегнутым ремнем безопасности. За нарушение правил перевозки детей предусмотрен административный штраф 3 тысячи рублей, — добавили в ГИБДД.
Ранее мы писали о том, что в Новосибирской области 8-летняя девочка за рулем квадроцикла попала в ДТП.