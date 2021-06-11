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Школьники заявили о минировании здания службы 112 в Новосибирске

Мальчик с младшими сестрами рассказывали об этом во время трех звонков на номер службы

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Службе 112 сообщили о минировании их же здания на <nobr class="_">Свердлова, 14</nobr>

Службе 112 сообщили о минировании их же здания на Свердлова, 14

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Вечером 10 июня на телефон оператора службы 112 в Новосибирске позвонил ребенок и сообщил, что в здании службы на Свердлова, 14 «заложена бомба». После этого с промежутками в 6 минут поступили еще два аналогичных звонка. Сотрудники экстренной службы вызвали полицейских и кинологов.

— Эвакуации не было, проверили здание, провели оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых были установлены личности звонивших. Ими оказались школьники. 13-летний мальчик и его две сестры 12 и 11 лет таким образом развлекались, полиция проводит проверку, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, дети проживают с отцом в селе под Новосибирском. На данный момент мобильные телефоны, с которых звонили школьники, отключены.

Сегодня эвакуировали жителей 26-этажки возле Димитровского моста из-за сообщения о минировании, которое поступило в частный детский сад на первом этаже здания. На месте дежурят сотрудники полиции.

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