Школьники заявили о минировании здания службы 112 в Новосибирске

Вечером 10 июня на телефон оператора службы 112 в Новосибирске позвонил ребенок и сообщил, что в здании службы на Свердлова, 14 «заложена бомба». После этого с промежутками в 6 минут поступили еще два аналогичных звонка. Сотрудники экстренной службы вызвали полицейских и кинологов.



— Эвакуации не было, проверили здание, провели оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых были установлены личности звонивших. Ими оказались школьники. 13-летний мальчик и его две сестры 12 и 11 лет таким образом развлекались, полиция проводит проверку, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

