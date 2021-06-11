Школьники заявили о минировании здания службы 112 в Новосибирске

Вечером 10 июня на телефон оператора
— Эвакуации не было, проверили здание, провели оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых были установлены личности звонивших. Ими оказались школьники.
По словам собеседника, дети проживают с отцом в селе под Новосибирском. На данный момент мобильные телефоны, с которых звонили школьники, отключены.
Сегодня эвакуировали жителей 26-этажки возле Димитровского моста из-за сообщения о минировании, которое поступило в частный детский сад на первом этаже здания. На месте дежурят сотрудники полиции.