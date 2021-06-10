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В Новосибирске на работе умер преподаватель из военного института

Мужчине было 35 лет, его похороны прошли накануне, 9 июня

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Смерть мужчины наступила на рабочем месте

Смерть мужчины наступила на рабочем месте

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В Новосибирске скончался 35-летний Алексей Романенко — преподаватель военного института им. генерала И.К.Яковлева на Ключ-Камышенском плато.

В пресс-службе Сибирского округа Росгвардии уточнили, что смерть подполковника Алексея Романенко наступила 7 июня.

— На 36 году жизни скоропостижно скончался подполковник Романенко Алексей Викторович, преподаватель кафедры тактики служебно-боевого применения подразделений, Новосибирского ордена Жукова военного института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, участник боевых действий, обладатель крапового берета. Командование, ветераны, личный состав военного института скорбят по поводу безвременной кончины Алексея Викторовича и выражают слова искреннего соболезнования его родственникам, — добавили в пресс-службе.

По данным Gorsite, он упал замертво прямо во время работы, его похороны прошли вчера, 9 июня.

В начале апреля умерла декан стоматологического факультета Новосибирского медицинского университета Ирина Брега. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

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Росгвардиясмерть
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