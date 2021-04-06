Умерла декан стоматологического факультета НГМУ

Умерла декан стоматологического факультета Новосибирского медицинского университета Ирина Брега. Это случилось еще 3 апреля, сообщает Ассоциация врачей Новосибирской области. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.



— С глубоким прискорбием извещаем, что 3 апреля, после тяжелой болезни, скончалась кандидат медицинских наук, доцент, декан стоматологического факультета, заведующая кафедрой хирургической стоматологии, стоматологической имплантации и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, заслуженный работник высшей школы РФ, член правления РОО НОАВС Брега Ирина Николаевна. Выпускница первого выпуска стоматологического факультета НГМИ, она всю свою жизнь посвятила образовательной деятельности, возглавляла профсоюзный комитет факультета. В 2018 году ей было присвоено почетное звание Стоматологической Ассоциации России «Заслуженный стоматолог». Ее уход из жизни — огромная утрата для всех нас, — говорится в официальном заявлении.