Умерла декан стоматологического факультета НГМУ

Умерла декан стоматологического факультета Новосибирского медицинского университета Ирина Брега. Это случилось еще 3 апреля, сообщает Ассоциация врачей Новосибирской области. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
— С глубоким прискорбием извещаем, что 3 апреля, после тяжелой болезни, скончалась кандидат медицинских наук, доцент, декан стоматологического факультета, заведующая кафедрой хирургической стоматологии, стоматологической имплантации и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, заслуженный работник высшей школы РФ, член правления РОО НОАВС Брега Ирина Николаевна. Выпускница первого выпуска стоматологического факультета НГМИ, она всю свою жизнь посвятила образовательной деятельности, возглавляла профсоюзный комитет факультета. В
Редакция НГС приносит соболезнования родным, друзьям и коллегам Ирины Бреги.
Прощание с Ириной Брегой пройдет завтра, 7 апреля, с 14.00 до 15.00, на улице Кропоткина, 112 (похоронный дом «ИМИ»).
2 марта на 65-м году жизни скончался известный хирург и преподаватель НГМУ Сергей Старостин. У него стало плохо с сердцем по пути на работу.