Три человека погибли, еще восемь пострадали в результате пожара в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко. Площадь пожара составила около
По информации Единой диспетчерской службы, в момент возгорания в реанимации находились пациенты с коронавирусной инфекцией. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, причиной пожара могло стать возгорание ИВЛ.
В общей сложности из больницы эвакуировали 35 человек, 8 из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести или удовлетворительном. Среди них — медсестра, у которой диагностированы ожоги 75% поверхности тела. Она оказывала помощь при спасении людей. По данным ТАСС, медсестры больницы начали тушить пожар до прибытия пожарных.
На данный момент пожар потушили. На месте продолжают работать спасатели и представители региональных властей. Следователи начали проверку, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела.
В мае прошлого года из-за замыкания в аппаратах ИВЛ произошли серьезные пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. В Москве в результате ЧП 9 мая погибла пожилая женщина, подключенная к аппарату, 295 человек эвакуировали, пятерых спасли. В петербургской больнице имени Святого Георгия в результате пожара 12 мая погибли пятеро. У всех погибших был диагностирован коронавирус, все они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. После этого Росздравнадзор запретил использовать аппараты ИВЛ, из-за которых горели столичные больницы.