Погибшая после взрыва на Плотинной женщина работала лаборанткой в цеху

Во время разбора завалов после взрыва на Плотинной в Советском районе Новосибирска обнаружили тело
Начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев сообщил корреспонденту НГС, что она работала в лаборатории частной фирмы по производству автомобильных стекол. На момент взрыва девушка находилась в помещении одна.
На месте сейчас работает пожарная лаборатория. Причины взрыва уточняются.
— У нее была своя машина, стояла рядом. От ударной волны повышибало стекла. Причины смерти будут устанавливаться, — сообщил Юрий Перязев.
Согласно справочнику 2ГИС, в здании на
Как рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области, спасатели в данный момент разбирают рухнувшую конструкцию здания на
— В 10:22 первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова, где на тот момент происходило интенсивное горение в одноэтажном здании. Специалисты чрезвычайного ведомства совместно с администрацией цеха провели эвакуацию людей. В 10:45 открытое горение ликвидировано, — рассказали в пресс-службе
Площадь пожара составила 180 квадратных метров. С места происшествия самостоятельно эвакуировались
— После завершения всех неотложных работ дознаватели МЧС России и следователи Следственного комитета России приступят к установлению причины пожара и выяснению всех обстоятельств трагедии, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В феврале в Октябрьском районе загорелся склад со спецтехникой — пожарным пришлось вызывать подкрепление.