Погибшая после взрыва на Плотинной женщина работала лаборанткой в цеху

Согласно справочнику 2ГИС, в здании на Плотинной, 7 находятся 35 компаний. Как минимум четыре из них связаны с производством стекла, в том числе тонированного. В мастерской «Артель» сообщили, что их цех остался цел. В On Glass Technology корреспонденту НГС ответили, что не будут комментировать произошедшее и трагедия их не коснулась. В компании заявили, что пострадавшая организация связана с ИП Липов, но его контактов в открытом доступе нет, в том числе в системе «Контур.Фокус». При этом Артём Липов, по данным сервиса, числится как директор и On Glass Technology, и еще одной фирмы — ООО «ТОНЕР», в которой не были доступны телефоны.

Как рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области, спасатели в данный момент разбирают рухнувшую конструкцию здания на Плотинной, 7 .

