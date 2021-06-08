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Срочно30-летняя лаборантка погибла при взрыве

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Погибшая после взрыва на Плотинной женщина работала лаборанткой в цеху

Во время происшествия в помещении она была одна

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Так выглядит лаборатория после пожара изнутри

Так выглядит лаборатория после пожара изнутри

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Во время разбора завалов после взрыва на Плотинной в Советском районе Новосибирска обнаружили тело 30-летней женщины.

Начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев сообщил корреспонденту НГС, что она работала в лаборатории частной фирмы по производству автомобильных стекол. На момент взрыва девушка находилась в помещении одна.

На месте сейчас работает пожарная лаборатория. Причины взрыва уточняются.

— У нее была своя машина, стояла рядом. От ударной волны повышибало стекла. Причины смерти будут устанавливаться, — сообщил Юрий Перязев.

Согласно справочнику 2ГИС, в здании на Плотинной, 7 находятся 35 компаний. Как минимум четыре из них связаны с производством стекла, в том числе тонированного. В мастерской «Артель» сообщили, что их цех остался цел. В On Glass Technology корреспонденту НГС ответили, что не будут комментировать произошедшее и трагедия их не коснулась. В компании заявили, что пострадавшая организация связана с ИП Липов, но его контактов в открытом доступе нет, в том числе в системе «Контур.Фокус». При этом Артём Липов, по данным сервиса, числится как директор и On Glass Technology, и еще одной фирмы — ООО «ТОНЕР», в которой не были доступны телефоны.

Как рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области, спасатели в данный момент разбирают рухнувшую конструкцию здания на Плотинной, 7.

— В 10:22 первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова, где на тот момент происходило интенсивное горение в одноэтажном здании. Специалисты чрезвычайного ведомства совместно с администрацией цеха провели эвакуацию людей. В 10:45 открытое горение ликвидировано, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Площадь пожара составила 180 квадратных метров. С места происшествия самостоятельно эвакуировались 12 человек.

— После завершения всех неотложных работ дознаватели МЧС России и следователи Следственного комитета России приступят к установлению причины пожара и выяснению всех обстоятельств трагедии, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В феврале в Октябрьском районе загорелся склад со спецтехникой — пожарным пришлось вызывать подкрепление.

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взрывлабораториясмерть
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