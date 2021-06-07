Под Новосибирском 17-летняя мать вышла из дома с годовалым сыном и пропала

Мать с годовалым ребенком пропали в поселке Элитный под Новосибирском
Полиция объявила в розыск 17-летнюю девушку и ее годовалого ребенка, которые пропали еще в пятницу, 4 июня, в поселке Элитный Новосибирской области.
— Разыскиваются без вести пропавшие Саутиева Александра Александровна, 06.05.2004 года рождения, и Саутиев Иван Егорович, 11.05.2020 года рождения, которые 04.06.2021 года ушли из дома по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п. Элитный, и до настоящего времени их местонахождение не установлено, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Как пояснил корреспонденту НГС один из организаторов поисков Андрей, родственники сообщили о том, что девушка с ребенком пропали, только сегодня. Сейчас их ищут в окрестностях поселка. Близкие Александры подали заявление в полицию.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, обращайтесь по телефонам: 308–81–81, 232–15–08, +7 951 394–24–71.
Сегодня стало известно о розыске 24-летней Сабины Ахмедовой, которая 31 мая вылетела из Петропавловска-Камчатского в новосибирский аэропорт Толмачево и пропала.