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Под Новосибирском 17-летняя мать вышла из дома с годовалым сыном и пропала

Теперь их разыскивает полиция

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Александра Саутиева и ее сын пропали еще 4 июня

Александра Саутиева и ее сын пропали еще 4 июня

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Мать с годовалым ребенком пропали в поселке Элитный под Новосибирском

Полиция объявила в розыск 17-летнюю девушку и ее годовалого ребенка, которые пропали еще в пятницу, 4 июня, в поселке Элитный Новосибирской области.

— Разыскиваются без вести пропавшие Саутиева Александра Александровна, 06.05.2004 года рождения, и Саутиев Иван Егорович, 11.05.2020 года рождения, которые 04.06.2021 года ушли из дома по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п. Элитный, и до настоящего времени их местонахождение не установлено, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как пояснил корреспонденту НГС один из организаторов поисков Андрей, родственники сообщили о том, что девушка с ребенком пропали, только сегодня. Сейчас их ищут в окрестностях поселка. Близкие Александры подали заявление в полицию.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, обращайтесь по телефонам: 308–81–81, 232–15–08, +7 951 394–24–71.

Сегодня стало известно о розыске 24-летней Сабины Ахмедовой, которая 31 мая вылетела из Петропавловска-Камчатского в новосибирский аэропорт Толмачево и пропала.

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