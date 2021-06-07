Под Новосибирском 17-летняя мать вышла из дома с годовалым сыном и пропала

Полиция объявила в розыск 17-летнюю девушку и ее годовалого ребенка, которые пропали еще в пятницу, 4 июня, в поселке Элитный Новосибирской области.

— Разыскиваются без вести пропавшие Саутиева Александра Александровна, 06.05.2004 года рождения, и Саутиев Иван Егорович, 11.05.2020 года рождения, которые 04.06.2021 года ушли из дома по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п. Элитный, и до настоящего времени их местонахождение не установлено, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.