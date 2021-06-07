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Крыша магазина «Мария-Ра» задымилась на улице Бориса Богаткова

Сейчас пожарные разбирают крышу здания

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Посетители и сотрудники магазина эвакуировались сами

Посетители и сотрудники магазина эвакуировались сами

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Сегодня, 7 июня, около 13:00 в Новосибирске загорелась крыша магазина на улице Бориса Богаткова, 251 в Дзержинском районе.

— На момент прибытия было установлено, что горит крыша пристроенного к жилому дому магазина. В ходе разведки было установлено, что под металлической кровлей горит утеплитель, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По данным «2ГИС», в здании находится магазин «Мария-Ра». Сейчас пожарные вскрывают кровлю, чтобы ликвидировать возгорание. Жильцов дома эвакуировать не потребовалось, сотрудники и посетители магазина вышли самостоятельно до прибытия МЧС.

В самом магазине не ответили на звонок корреспондента НГС. В головном офисе сообщили, что пока не располагают информацией о возгорании, и попросили написать официальный запрос.

Пострадавших в пожаре нет

Пострадавших в пожаре нет

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В конце мая крупный пожар произошел на улице 9 ноября. Тогда из-за возгорания погиб человек.

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Дзержинский районМЧС«Мария-Ра»возгораниепожар
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