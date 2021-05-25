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Пожар на улице 9 Ноября: в горящем частном доме погиб один человек

Еще одной женщине удалось эвакуироваться

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Дым от пожара было видео издалека

Дым от пожара было видео издалека

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В Новосибирске человек погиб во время пожара в частном доме среди новостроек

Днем 25 мая в Октябрьском районе Новосибирска в пожаре погиб человек. Эту информацию подтвердил источник в МЧС. Пожар вспыхнул в частном доме на улице 9 Ноября, 31.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 16:40.

— По прибытии первых пожарных расчетов здание находилось полностью в огне. В течение двадцати минут сотрудники МЧС России локализовали возгорание, не допустив распространения огня. В настоящий момент осуществляется ликвидация пожара. Со слов соседей, внутри дома может находиться человек, — сообщили в МЧС.

Спасатели рассказали, что тушение осложняла большая площадь горения и высокая температура.

— Для бесперебойной подачи воды проложены магистральные линии от ближайших пожарных гидрантов на расстоянии 200 метров. Площадь пожара уточняется. В настоящий момент пожарно-спасательные подразделения осуществляют проливку и разбор обгоревших конструкций, после чего дознаватели МЧС России приступят к установлению причины пожара. По оперативной информации, до прибытия специалистов пожарной охраны из горящего дома самостоятельно эвакуировалась женщина, госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи, — сообщили спасатели.

Частный дом на 9 Ноября, 31 — один из трех частных домов, окруженных новостройками.

Тушение осложнялось большой площадью и высокой температурой горения

Тушение осложнялось большой площадью и высокой температурой горения

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На прошлой неделе пожар вспыхнул в Ленинском районе — загорелась одна из квартир малоэтажного дома на улице Фасадной. Тогда в огне погибли трое человек.

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МЧСпожар
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