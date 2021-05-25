Пожар на улице 9 Ноября: в горящем частном доме погиб один человек

Днем 25 мая в Октябрьском районе Новосибирска в пожаре погиб человек. Эту информацию подтвердил источник в МЧС. Пожар вспыхнул в частном доме на улице 9 Ноября, 31.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 16:40.

— По прибытии первых пожарных расчетов здание находилось полностью в огне. В течение двадцати минут сотрудники МЧС России локализовали возгорание, не допустив распространения огня. В настоящий момент осуществляется ликвидация пожара. Со слов соседей, внутри дома может находиться человек, — сообщили в МЧС.