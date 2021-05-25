Пожар на улице 9 Ноября: в горящем частном доме погиб один человек

В Новосибирске человек погиб во время пожара в частном доме среди новостроек
Днем 25 мая в Октябрьском районе Новосибирска в пожаре погиб человек. Эту информацию подтвердил источник в МЧС. Пожар вспыхнул в частном доме на улице 9 Ноября, 31.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 16:40.
— По прибытии первых пожарных расчетов здание находилось полностью в огне. В течение двадцати минут сотрудники МЧС России локализовали возгорание, не допустив распространения огня. В настоящий момент осуществляется ликвидация пожара. Со слов соседей, внутри дома может находиться человек, — сообщили в МЧС.
Спасатели рассказали, что тушение осложняла большая площадь горения и высокая температура.
— Для бесперебойной подачи воды проложены магистральные линии от ближайших пожарных гидрантов на расстоянии
Частный дом на 9 Ноября, 31 — один из трех частных домов, окруженных новостройками.
На прошлой неделе пожар вспыхнул в Ленинском районе — загорелась одна из квартир малоэтажного дома на улице Фасадной. Тогда в огне погибли трое человек.