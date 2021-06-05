Военнослужащего из Юрги обвинили в изнасиловании студентки в Новосибирске

В правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании обратилась
— По факту обращения жительницы Новосибирска была проведена проверка и возбуждено уголовное дело по
Военнослужащий является командиром отделения одной из бригад военной части в Юрге Кемеровской области. Находясь в отпуске, молодой человек приехал в Новосибирск к родителям, где и познакомился со своей жертвой. Потерпевшая является студенткой одного из вузов Новосибирска, рассказал корреспонденту НГС источник.
Собранные по делу материалы были переданы в военный следственный отдел по Новосибирскому гарнизону. По ходатайству ведомства обвиняемому избрали меру пресечения в виде ареста.
В военном следственном отделе по Новосибирскому гарнизону официально ситуацию не комментируют. Но при этом в ведомстве отмечают, что военнослужащий имеет положительную характеристику от руководства части.
В мае НГС писал о том, что следователи ищут насильников и убийц школьницы в новосибирском Академгородке спустя почти