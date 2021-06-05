Военнослужащего из Юрги обвинили в изнасиловании студентки в Новосибирске

В правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании обратилась 20-летняя жительница Новосибирска. Девушка рассказала о том, что 21-летний парень набросился на нее и насильно вступил в интимные отношения.



— По факту обращения жительницы Новосибирска была проведена проверка и возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 (изнасилование), — сообщил источник в правоохранительных органах.



Военнослужащий является командиром отделения одной из бригад военной части в Юрге Кемеровской области. Находясь в отпуске, молодой человек приехал в Новосибирск к родителям, где и познакомился со своей жертвой. Потерпевшая является студенткой одного из вузов Новосибирска, рассказал корреспонденту НГС источник.