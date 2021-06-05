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Военнослужащего из Юрги обвинили в изнасиловании студентки в Новосибирске

Мужчина задержан и взят под стражу новосибирским гарнизонным судом

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Обвиняемому избрали меру пресечения в виде ареста

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде ареста

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В правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании обратилась 20-летняя жительница Новосибирска. Девушка рассказала о том, что 21-летний парень набросился на нее и насильно вступил в интимные отношения.

— По факту обращения жительницы Новосибирска была проведена проверка и возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 (изнасилование), — сообщил источник в правоохранительных органах.

Военнослужащий является командиром отделения одной из бригад военной части в Юрге Кемеровской области. Находясь в отпуске, молодой человек приехал в Новосибирск к родителям, где и познакомился со своей жертвой. Потерпевшая является студенткой одного из вузов Новосибирска, рассказал корреспонденту НГС источник.

Собранные по делу материалы были переданы в военный следственный отдел по Новосибирскому гарнизону. По ходатайству ведомства обвиняемому избрали меру пресечения в виде ареста.

В военном следственном отделе по Новосибирскому гарнизону официально ситуацию не комментируют. Но при этом в ведомстве отмечают, что военнослужащий имеет положительную характеристику от руководства части.

В мае НГС писал о том, что следователи ищут насильников и убийц школьницы в новосибирском Академгородке спустя почти 20 лет. Правоохранители объявили о розыске подозреваемых в преступлении и опубликовали фотороботы.

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