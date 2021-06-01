Слышит про армию — начинается приступ. Как живет солдат, которого расстрелял Шамсутдинов

Каковы шансы у Жени на нормальную жизнь? Эксперт



Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики Ольга Курушина рассказала, какие шансы на успешную реабилитацию у людей после тяжелых травм, в том числе и огнестрельного ранения в голову.

— Наш головной мозг обладает абсолютно уникальными способностями к восстановлению. Если раньше считалось, что мозговые клетки восстановиться не могут, то сейчас доказанным является тот факт, что мозг умеет выращивать новые нейроны. С другой стороны, головной мозг отличается еще тем, что если у имеющейся функциональной системы каким-то образом были повреждения, то есть какие-то отделы мозга пострадали при получении травмы, инсульта или других процессов, то мозг умеет перестраивать функциональную систему так, что имеющиеся нейроны смогут вырастить новые отростки и создать новые функциональные системы. На их основе та функция, которая была утрачена, может восстановиться, — объяснила Ольга Курушина.

По словам доктора медицинских наук, именно поэтому пациенты после травмы восстанавливаются.

— Возможности к восстановлению у всех разные, это называется реабилитационный потенциал. Чаще всего это связано с индивидуальными особенностями самого человека. Чем моложе мозг, чем меньше у человека хронических заболеваний, тем больше возможности у мозга к восстановлению. Поэтому у молодых людей, перенесших травмы, в том числе и автокатастрофы или сочетанные ранения, реабилитационный потенциал может быть большим. Но в каждом конкретном случае невозможно дать строгий четкий прогноз, — сказала эксперт.

Ольга Курушина добавила, что изначально тяжесть состояния Жени, описанная в выписке, была чрезвычайной.

— У него, судя по медданным, какое-то время не работала кора головного мозга. То, что сейчас он реагирует на речь, может общаться, вступать в какой-то контакт и что у него имеется чувствительность, это как раз и подтверждение того, что реабилитационный потенциал у него в целом оптимистичный. Для того чтобы в каждом конкретном случае говорить о возможности восстановления человека, нужно обратиться к специалисту-реабилитологу. Только он может оценить каждую функцию и каждую задействованную зону мозга, его структуру в целом. На основе этих данных реабилитолог может понять и оценить потенциал развития и восстановления пациента, — добавила профессор.

В целом, по словам Ольги Курушиной, если ключевые позиции мозга не затронуты, если работает ствол головного мозга, который обеспечивает дыхание, кровообращение и сердцебиение и он работает нормально, если работает у пациента кора головного мозга, то его можно попытаться реабилитировать.

— Другой вопрос, что восстановление всегда идет лучше, если мы начали его как можно раньше. Раннее начало реабилитационных мероприятий всегда более успешное, чем позднее. В таком случае пациента стоит как можно раньше показать специалисту-реабилитологу, — подытожила эксперт.

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