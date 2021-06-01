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Слышит про армию — начинается приступ. Как живет солдат, которого расстрелял Шамсутдинов

Репортаж из дома солдата, который выжил после бойни в воинской части. Евгения Графова ранили в голову, он провел полтора года в больнице

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Женю привезли домой в Аромашево в конце марта. А через два месяца снова положили в больницу

Женю привезли домой в Аромашево в конце марта. А через два месяца снова положили в больницу

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— Увидела его — полголовы нет. Он был такой худенький, весил всего лишь 40 килограммов, медбрат его с легкостью поднимал и ставил на весы. Всё его тело было в трубках, — рассказывает Ирина Графова, мама выжившего срочника.

Евгений Графов — один из десятерых, которых расстрелял Шамсутдинов. И один из двух выживших. Домой после армии он должен был вернуться летом 2020-го. А попал только в конце марта 2021-го — два месяца был в коме, еще пятнадцать месяцев — на больничной койке.

Солдат Графов

В августе Графову исполнится 21 год. Он — единственный мужчина в многодетной семье, с детства помогал по хозяйству матери и трем своим сестрам. Две из них еще школьницы, а старшая, Елена, работает учителем в соседнем селе. Отца у Жени и сестер нет.

Семья прожила всю жизнь в небольшой деревне в Аромашевском районе. Когда Женю забрали в армию, никто из его близких не мог подумать, что она разделит его жизнь на до и после. А здоровый и спортивный Женя вернется домой со службы в инвалидном кресле.

Редакция 72.RU съездила домой к Графовым впервые после трагедии. Как сейчас живет его семья, что он сам вспоминает про стрельбу и какие прогнозы дают врачи — в тексте Марии Токмаковой.

Закончил учебу и ждал рождения ребенка

Лето 2019 года. 18-летний Женя Графов заканчивает учебу и получает диплом по профессии «сварщик-каменщик». Он занимается лыжами, пусть и как любитель, но делает успехи в соревнованиях и получает медали. У него родился сын, ему месяц. Приходит повестка из военкомата.

Женя не раз участвовал в спортивных соревнованиях. Вот его медали

Женя не раз участвовал в спортивных соревнованиях. Вот его медали

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Уклониться или скрыться от службы в армии парень не пытается — принимает всё как должное. Проводить Женю в армию собираются его близкие: друзья, подруги, родственники.

Такой компанией Женю провожали в армию

Такой компанией Женю провожали в армию

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Праздник проходит шумно, юноша строит планы на будущее и жизнь после службы. Приятели подбадривают: «Служить всего год, время быстро пролетит».

Слезы, поезд, дорога в армию.

Этот снимок сделан на тюменском вокзале, как раз перед отправкой Жени на срочную службу

Этот снимок сделан на тюменском вокзале, как раз перед отправкой Жени на срочную службу

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Женя уходит служить в начале июля 2019 года. На гражданке у него растет сын, мальчика назвали Демид. До трагедии — четыре месяца. Ровно столько было новорожденному ребенку Графова, когда в Забайкалье произошла кровавая бойня.

Когда солдат снова увидит сына, малышу будет уже почти два года. После приезда домой Женя виделся с ним несколько раз. Говоря про своего мальчишку, Женя без конца улыбается. Его сын еще не умеет толком говорить, зато, кажется, уже всё понимает.

— Зовут его Дёма, Демид. Он приезжал, махал руками, — рассказывает Женя про сына.

Мама мальчика живет отдельно, но не запрещает Жене общаться с малышом.

Женя вместе с дедом. Оба они высокие, Графов-младший почти 180 сантиметров ростом

Женя вместе с дедом. Оба они высокие, Графов-младший почти 180 сантиметров ростом

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Первые месяцы службы в армии проходят нормально. Родные вспоминают: у Жени добрый характер, он спокойный парень. Время от времени звонит домой, маме и сестре. Ни на что не жалуется — просто служит, как и сотни других солдат.

Четыре месяца спустя. Пулевое ранение в голову

Вечер 25 октября 2019 года. Старшая сестра Евгения Елена сидит в интернете. Натыкается на страшные новости: в военной части Забайкалья один из солдат открыл огонь по своим сослуживцам. Сердце екнуло — там служит Женя. Затем в списке тех, в кого стрелял Шамсутдинов, появляется фамилия Графов.

Стрельба, произошедшая в воинской части 54160 в Забайкалье, потрясла страну

Стрельба, произошедшая в воинской части 54160 в Забайкалье, потрясла страну

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Ирина и Елена Графовы вспоминают, как судорожно искали в интернете хоть какую-то еще информацию. Звонили в военную часть, в больницы, еще куда-то... Трубку никто не брал либо ничего не говорил. В таком неведении родные Жени прожили ночь. Утром маме удалось дозвониться до военных — тут Графовым сказали страшное: Женя, как и другие девять военных, попал под массовый обстрел Шамсутдинова. Пуля попала прямо в голову и задела руку — возможно, солдат закрывался от огнестрела. Срочник в тяжелом состоянии, его в срочном порядке доставили в больницу в Чите, а затем транспортировали в Москву.

Ирина Графова говорит, что сын не жаловался на службу, не говорил о дедовщине в армии. Мама считает: даже если бы что-то было — он бы не признался родным, чтобы за него не переживали.

Позже сам Шамсутдинов скажет на суде, что не хотел стрелять в Графова — Женя стал случайной жертвой: «Я не увидел его в тот момент. Мне искренне жаль», — говорил он на заседании.

Родные говорят, что Женя очень спокойный и храбрый. А еще он очень улыбчивый — это не поменялось даже после тяжелого ранения в голову

Родные говорят, что Женя очень спокойный и храбрый. А еще он очень улыбчивый — это не поменялось даже после тяжелого ранения в голову

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Полтора года в больнице

Из Забайкалья Женю перевезли в национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Бурденко. Ирина Графова осталась здесь с сыном до марта 2021 года. За жизнь солдата врачи боролись долгие месяцы. Никаких прогнозов медики не озвучивали, не делают их и сейчас.

Мама считает, что с того света Женю вытянули не только ведущие специалисты России, но и он сам — оказался настолько сильным, что выжил после огнестрельного ранения в голову.

Маме тяжело вспоминать массовый расстрел в армии, в котором пострадал ее сын. Сам Женя, когда разговор заходит про службу, начинает нервничать и трясти ногой

Маме тяжело вспоминать массовый расстрел в армии, в котором пострадал ее сын. Сам Женя, когда разговор заходит про службу, начинает нервничать и трясти ногой

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Весна 2020 года — вышел из комы, учился говорить заново

В начале 2020 года Женя вышел из комы, в которой находился долгие недели, и пришел в сознание. Однако состояние срочника оставалось тяжелым: в больнице он был подключен к системе жизнеобеспечения. Говорить Женя не мог, но маму узнавал. Увидев ее, улыбался.

Встречи мамы с сыном прервала пандемия коронавируса — Ирине Графовой запретили приходить к сыну. Врачи опасались, что Женя может подхватить вирус — тогда бы его шансы на жизнь уменьшились. К счастью, обошлось, и мама вернулась после долгой разлуки к сыну. Во время ее отсутствия всё это время с ним занимались логопеды, которые научили его говорить заново.

— Когда я пришла, он сказал: думал, что я бросила его. Женя, никуда и никогда я тебя не брошу. Я заплакала, он тоже заревел, — вспоминает Ирина Графова.

Ирина Графова показывает фото Жени и его сына

Ирина Графова показывает фото Жени и его сына

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После того как к Жене разрешили приходить, его в больнице навестил второй выживший солдат — Владислав Шпак. Во время стрельбы он получил ранение в живот, была задета рука. Ходить он может.

Женя находится в сознании. Он всё понимает, отвечает и выражает эмоции. Иногда смеется, улыбается и порой грустит. Мама сама ему делала уколы, пока он лечился дома

Женя находится в сознании. Он всё понимает, отвечает и выражает эмоции. Иногда смеется, улыбается и порой грустит. Мама сама ему делала уколы, пока он лечился дома

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— Когда Влад сказал Жене, что это он, мой сын его сразу же узнал. Он был так счастлив, что Влад к нему пришел, — добавила Ирина Графова.

После долгих месяцев лечения врачи перевели Графова из реанимации в обычную палату. Это произошло в июле 2020 года — ровно в тот же месяц, в который год назад его призвали в армию.

— Его отключили от аппаратов. Продолжали лечение, он стал немного поправляться, а это хороший признак, — продолжает мама.


Весна 2021 года — выписка из больницы и увольнение из армии

Весной этого года Женю начали готовить к выписке. Он стал лучше говорить, набрал вес, раны зажили. Графова отправили в Екатеринбург. Там он около месяца провел в больнице, в это время оформлялись документы на увольнение из армии. Все расходы — дорога, лечение, проживание в медцентрах — оплачивало Министерство обороны. Также Графовым выплатили часть компенсации. Заботятся о семье и специалисты департамента соцразвития — к Жене приходят соцработники, лекарства и необходимые гигиенические вещи ему выдают бесплатно.

Но лечение таких тяжелобольных стоит огромных денег. Ирина Графова признаётся: у нее нет таких средств, чтобы вернуть Женю к прежней жизни. На него оформили пенсию по инвалидности, но на то, чтобы оплатить лечение, ее не хватит. К примеру, только один курс реабилитации стоит 300 тысяч. Сколько понадобится таких курсов — никто не знает.

Незадолго до трагедии Ирина Графова ушла с работы с почты — чтобы сидеть с внуком, пока старшая дочка работает. Сейчас ей приходится сидеть и с внуком, и с Женей

Незадолго до трагедии Ирина Графова ушла с работы с почты — чтобы сидеть с внуком, пока старшая дочка работает. Сейчас ей приходится сидеть и с внуком, и с Женей

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— Из Москвы в Екатеринбург мы летели на самолете, а потом добирались до дома на поезде. Нам пришлось переехать из нашей деревни в новый дом в соседний поселок, чтобы быть ближе к больнице. Там у нас даже медпункта нет, а вдруг у Жени начнутся приступы? А так хоть скорая быстрее до нас доберется. У нас есть специальные кровать и коляска, выделили от Министерства обороны. На коляске с Женей гуляем каждый день. Сейчас он поправился, стало тяжеловато. Но ничего, самое страшное позади, Женька живой, теперь нам осталось только на ноги встать, — говорит Графова. — Недавно вот друзья Жени приезжали в гости. Вова и Виталя, они росли в одной деревне. Женя был так рад, ему сейчас нужна поддержка.


Ухаживать за собой парень не может. Как и двигаться. Зато у него сохранилась чувствительность всего тела, он понимает всё, о чем его спрашивают, и отвечает на вопросы:

— Женя, привет. Как дела?

— Привет. Хорошо. Сегодня я отдыхал. Люблю слушать музыку, фильмы не смотрю (из-за зрения. — Прим. авт.). Друзья были, Виталя права получил, машину водит. У меня есть кошка Лиза и собака. Ее зовут Альфа. Я рад вам.

У Жени плохое зрение. Когда он лежал в больнице, то даже не мог различить предметы и цвета. Сейчас зрение потихоньку восстанавливается. Нужна реабилитация.

— Возможно, Жене сделают пластическую операцию, но это видно будет ближе к осени. Сейчас нужна постоянная реабилитация, потому что он сам не двигается, — добавляет его мама.

Женя перед армией получил среднее профессиональное образование. Он сварщик-каменщик. Теперь он мечтает отучиться на сварщика по аргоновой сварке — она используется для работы с цветными металлами

Женя перед армией получил среднее профессиональное образование. Он сварщик-каменщик. Теперь он мечтает отучиться на сварщика по аргоновой сварке — она используется для работы с цветными металлами

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Графов — про армию

Родственники Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял солдат в военной части, за всё это время с семьей Графовых не связывались, никаких сообщений не передавали.


— Когда Женю из реанимации переводили, он мне сказал: «В меня стрелял Шамсутдинов». А кто там был, что произошло, почему он стрелял и было до этого — он не помнит. Только этот момент остался, видимо, у Жени в голове. Никаких извинений от их семьи не было, ни звонков, вообще ничего. Я не готова общаться с ними. Главное для нас сейчас — это поставить Женю на ноги, только об этом и думаем, — сказала Ирина Графова.

Ирина Анатольевна говорит, что Женя — находчивый и сообразительный парень. До армии он научился сам управлять трактором и изобрел копалку для картошки. Он обожает технику

Ирина Анатольевна говорит, что Женя — находчивый и сообразительный парень. До армии он научился сам управлять трактором и изобрел копалку для картошки. Он обожает технику

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Графовы и Шамсутдиновы — земляки. Стрелок, устроивший бойню в армии, родом из Тюменской области, из поселка Вагай. Он находится в 150 километрах от Аромашевского района, где живут Графовы.

Мама Жени говорит, что следила за судом, — в январе Шамсутдинова приговорили к 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

— Думаю, что дали ему мало. За всё, что сделал, за всё, что мы пережили, за этот ужас. Я не особо хочу про него говорить, для меня важно то, как дальше мы будем с Женей, — сказала Ирина Графова.

«Верю, что он встанет на ноги»

Ирина Графова верит в то, что Женя снова будет ходить. По ее словам, никаких прогнозов медики не делают и никаких надежд не дают. Сейчас Женю положили в больницу в Голышманово. Там его ждет очередное лечение и промежуточная реабилитация в 10 дней.

— Есть надежда, что Женя встанет. Он сильный. Врачи еще тогда говорили, что мало шансов, что ему ничего не поможет. Он сильный, выкарабкался ведь, — говорит Ирина Графова. — Я хочу, чтобы Женя прошел курс в клиническом институте мозга. Моя дочь Лена рассказывала про парня, который весь переломался в ДТП и после лечения в этом институте смог встать и научился ходить. Хоть с ходунками, но всё равно. Всё упирается в деньги, в институте мозга день курса реабилитации с проживанием стоит 18 тысяч. А один курс — почти 300 тысяч. Не знаем, сможем ли собрать такую сумму, но это может быть для нас шансом.

Старшая сестра Жени помогает матери в уходе за братом. Она тоже верит в то, что его можно поставить на ноги

Старшая сестра Жени помогает матери в уходе за братом. Она тоже верит в то, что его можно поставить на ноги

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Каковы шансы у Жени на нормальную жизнь? Эксперт

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики Ольга Курушина рассказала, какие шансы на успешную реабилитацию у людей после тяжелых травм, в том числе и огнестрельного ранения в голову.

— Наш головной мозг обладает абсолютно уникальными способностями к восстановлению. Если раньше считалось, что мозговые клетки восстановиться не могут, то сейчас доказанным является тот факт, что мозг умеет выращивать новые нейроны. С другой стороны, головной мозг отличается еще тем, что если у имеющейся функциональной системы каким-то образом были повреждения, то есть какие-то отделы мозга пострадали при получении травмы, инсульта или других процессов, то мозг умеет перестраивать функциональную систему так, что имеющиеся нейроны смогут вырастить новые отростки и создать новые функциональные системы. На их основе та функция, которая была утрачена, может восстановиться, — объяснила Ольга Курушина.

По словам доктора медицинских наук, именно поэтому пациенты после травмы восстанавливаются.

— Возможности к восстановлению у всех разные, это называется реабилитационный потенциал. Чаще всего это связано с индивидуальными особенностями самого человека. Чем моложе мозг, чем меньше у человека хронических заболеваний, тем больше возможности у мозга к восстановлению. Поэтому у молодых людей, перенесших травмы, в том числе и автокатастрофы или сочетанные ранения, реабилитационный потенциал может быть большим. Но в каждом конкретном случае невозможно дать строгий четкий прогноз, — сказала эксперт.

Ольга Курушина добавила, что изначально тяжесть состояния Жени, описанная в выписке, была чрезвычайной.

— У него, судя по медданным, какое-то время не работала кора головного мозга. То, что сейчас он реагирует на речь, может общаться, вступать в какой-то контакт и что у него имеется чувствительность, это как раз и подтверждение того, что реабилитационный потенциал у него в целом оптимистичный. Для того чтобы в каждом конкретном случае говорить о возможности восстановления человека, нужно обратиться к специалисту-реабилитологу. Только он может оценить каждую функцию и каждую задействованную зону мозга, его структуру в целом. На основе этих данных реабилитолог может понять и оценить потенциал развития и восстановления пациента, — добавила профессор.

В целом, по словам Ольги Курушиной, если ключевые позиции мозга не затронуты, если работает ствол головного мозга, который обеспечивает дыхание, кровообращение и сердцебиение и он работает нормально, если работает у пациента кора головного мозга, то его можно попытаться реабилитировать.

— Другой вопрос, что восстановление всегда идет лучше, если мы начали его как можно раньше. Раннее начало реабилитационных мероприятий всегда более успешное, чем позднее. В таком случае пациента стоит как можно раньше показать специалисту-реабилитологу, — подытожила эксперт.

Кратко о массовом расстреле

Кровавая расправа в воинской части произошла вечером 25 октября 2019 года. В результате погибли восемь человек и двое получили ранения. Подробнее о том, что случилось в тот день, читайте в большом материале Артура Галиева, посвященном годовщине трагедии.

Также мы публиковали данные, что Шамсутдинова никто не мог заставить убирать в туалете. Об этом свидетельствуют протоколы допросов. Свидетель, служивший в то время под Читой, рассказал, что в сентябре стал очевидцем того, как Рамиль Шамсутдинов заставлял Евгения Графова убирать. В экспертном отчете в Сети рассказывается о том, как Шамсутдинов отнесся к расстрелу.

Рамиль Шамсутдинов <a href="https://72.ru/text/gorod/2021/05/18/69920717/" class="_ io-leave-page" target="_blank">будет отбывать срок в тюменской колонии</a>

Рамиль Шамсутдинов будет отбывать срок в тюменской колонии

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21 января этого года после решения суда присяжных Шамсутдинова приговорили к 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Родственники погибших требовали ужесточить наказание, а защита срочника просила сократить срок. Апелляционный военный суд отказал в смягчении приговора. После суда в Сети была опубликована психиатрическая экспертиза, проведенная Институтом имени Сербского. Вслед за этим сторонники Шамсутдинова выложили в интернет рецензию на экспертизу, которую в суде представили адвокаты солдата.

По последним данным, Рамиля Шамсутдинова отправили отбывать наказание в тюменскую колонию. Его этапировали из Забайкалья в Тюменскую область.

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Евгений ГрафовРамиль Шамсутдиновисториярепортажрасстрел в армии
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