Слышит про армию — начинается приступ. Как живет солдат, которого расстрелял Шамсутдинов

— Увидела его — полголовы нет. Он был такой худенький, весил всего лишь 40 килограммов, медбрат его с легкостью поднимал и ставил на весы. Всё его тело было в трубках, — рассказывает Ирина Графова, мама выжившего срочника.
Евгений Графов — один из десятерых, которых расстрелял Шамсутдинов. И один из двух выживших. Домой после армии он должен был вернуться летом
Солдат Графов
В августе Графову исполнится 21 год. Он — единственный мужчина в многодетной семье, с детства помогал по хозяйству матери и трем своим сестрам. Две из них еще школьницы, а старшая, Елена, работает учителем в соседнем селе. Отца у Жени и сестер нет.
Семья прожила всю жизнь в небольшой деревне в Аромашевском районе. Когда Женю забрали в армию, никто из его близких не мог подумать, что она разделит его жизнь на до и после. А здоровый и спортивный Женя вернется домой со службы в инвалидном кресле.
Редакция 72.RU съездила домой к Графовым впервые после трагедии. Как сейчас живет его семья, что он сам вспоминает про стрельбу и какие прогнозы дают врачи — в тексте Марии Токмаковой.
Закончил учебу и ждал рождения ребенка
Лето 2019 года. 18-летний Женя Графов заканчивает учебу и получает диплом по профессии «сварщик-каменщик». Он занимается лыжами, пусть и как любитель, но делает успехи в соревнованиях и получает медали. У него родился сын, ему месяц. Приходит повестка из военкомата.
Уклониться или скрыться от службы в армии парень не пытается — принимает всё как должное. Проводить Женю в армию собираются его близкие: друзья, подруги, родственники.
Праздник проходит шумно, юноша строит планы на будущее и жизнь после службы. Приятели подбадривают: «Служить всего год, время быстро пролетит».
Слезы, поезд, дорога в армию.
Женя уходит служить в начале июля 2019 года. На гражданке у него растет сын, мальчика назвали Демид. До трагедии — четыре месяца. Ровно столько было новорожденному ребенку Графова, когда в Забайкалье произошла кровавая бойня.
Когда солдат снова увидит сына, малышу будет уже почти два года. После приезда домой Женя виделся с ним несколько раз. Говоря про своего мальчишку, Женя без конца улыбается. Его сын еще не умеет толком говорить, зато, кажется, уже всё понимает.
— Зовут его Дёма, Демид. Он приезжал, махал руками, — рассказывает Женя про сына.
Мама мальчика живет отдельно, но не запрещает Жене общаться с малышом.
Первые месяцы службы в армии проходят нормально. Родные вспоминают: у Жени добрый характер, он спокойный парень. Время от времени звонит домой, маме и сестре. Ни на что не жалуется — просто служит, как и сотни других солдат.
Четыре месяца спустя. Пулевое ранение в голову
Вечер 25 октября 2019 года. Старшая сестра Евгения Елена сидит в интернете. Натыкается на страшные новости: в военной части Забайкалья один из солдат открыл огонь по своим сослуживцам. Сердце екнуло — там служит Женя. Затем в списке тех, в кого стрелял Шамсутдинов, появляется фамилия Графов.
Ирина и Елена Графовы вспоминают, как судорожно искали в интернете хоть какую-то еще информацию. Звонили в военную часть, в больницы, еще куда-то... Трубку никто не брал либо ничего не говорил. В таком неведении родные Жени прожили ночь. Утром маме удалось дозвониться до военных — тут Графовым сказали страшное: Женя, как и другие девять военных, попал под массовый обстрел Шамсутдинова. Пуля попала прямо в голову и задела руку — возможно, солдат закрывался от огнестрела. Срочник в тяжелом состоянии, его в срочном порядке доставили в больницу в Чите, а затем транспортировали в Москву.
Ирина Графова говорит, что сын не жаловался на службу, не говорил о дедовщине в армии. Мама считает: даже если бы что-то было — он бы не признался родным, чтобы за него не переживали.
Позже сам Шамсутдинов скажет на суде, что не хотел стрелять в Графова — Женя стал случайной жертвой: «Я не увидел его в тот момент. Мне искренне жаль», — говорил он на заседании.
Полтора года в больнице
Из Забайкалья Женю перевезли в национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Бурденко. Ирина Графова осталась здесь с сыном до марта 2021 года. За жизнь солдата врачи боролись долгие месяцы. Никаких прогнозов медики не озвучивали, не делают их и сейчас.
Мама считает, что с того света Женю вытянули не только ведущие специалисты России, но и он сам — оказался настолько сильным, что выжил после огнестрельного ранения в голову.
Весна 2020 года — вышел из комы, учился говорить заново
В начале 2020 года Женя вышел из комы, в которой находился долгие недели, и пришел в сознание. Однако состояние срочника оставалось тяжелым: в больнице он был подключен к системе жизнеобеспечения. Говорить Женя не мог, но маму узнавал. Увидев ее, улыбался.
Встречи мамы с сыном прервала пандемия коронавируса — Ирине Графовой запретили приходить к сыну. Врачи опасались, что Женя может подхватить вирус — тогда бы его шансы на жизнь уменьшились. К счастью, обошлось, и мама вернулась после долгой разлуки к сыну. Во время ее отсутствия всё это время с ним занимались логопеды, которые научили его говорить заново.
— Когда я пришла, он сказал: думал, что я бросила его. Женя, никуда и никогда я тебя не брошу. Я заплакала, он тоже заревел, — вспоминает Ирина Графова.
После того как к Жене разрешили приходить, его в больнице навестил второй выживший солдат — Владислав Шпак. Во время стрельбы он получил ранение в живот, была задета рука. Ходить он может.
— Когда Влад сказал Жене, что это он, мой сын его сразу же узнал. Он был так счастлив, что Влад к нему пришел, — добавила Ирина Графова.
После долгих месяцев лечения врачи перевели Графова из реанимации в обычную палату. Это произошло в июле 2020 года — ровно в тот же месяц, в который год назад его призвали в армию.
— Его отключили от аппаратов. Продолжали лечение, он стал немного поправляться, а это хороший признак, — продолжает мама.
Весна 2021 года — выписка из больницы и увольнение из армии
Весной этого года Женю начали готовить к выписке. Он стал лучше говорить, набрал вес, раны зажили. Графова отправили в Екатеринбург. Там он около месяца провел в больнице, в это время оформлялись документы на увольнение из армии. Все расходы — дорога, лечение, проживание в медцентрах — оплачивало Министерство обороны. Также Графовым выплатили часть компенсации. Заботятся о семье и специалисты департамента соцразвития — к Жене приходят соцработники, лекарства и необходимые гигиенические вещи ему выдают бесплатно.
Но лечение таких тяжелобольных стоит огромных денег. Ирина Графова признаётся: у нее нет таких средств, чтобы вернуть Женю к прежней жизни. На него оформили пенсию по инвалидности, но на то, чтобы оплатить лечение, ее не хватит. К примеру, только один курс реабилитации стоит 300 тысяч. Сколько понадобится таких курсов — никто не знает.
— Из Москвы в Екатеринбург мы летели на самолете, а потом добирались до дома на поезде. Нам пришлось переехать из нашей деревни в новый дом в соседний поселок, чтобы быть ближе к больнице. Там у нас даже медпункта нет, а вдруг у Жени начнутся приступы? А так хоть скорая быстрее до нас доберется. У нас есть специальные кровать и коляска, выделили от Министерства обороны. На коляске с Женей гуляем каждый день. Сейчас он поправился, стало тяжеловато. Но ничего, самое страшное позади, Женька живой, теперь нам осталось только на ноги встать, — говорит Графова. — Недавно вот друзья Жени приезжали в гости. Вова и Виталя, они росли в одной деревне. Женя был так рад, ему сейчас нужна поддержка.
Ухаживать за собой парень не может. Как и двигаться. Зато у него сохранилась чувствительность всего тела, он понимает всё, о чем его спрашивают, и отвечает на вопросы:
— Женя, привет. Как дела?
— Привет. Хорошо. Сегодня я отдыхал. Люблю слушать музыку, фильмы не смотрю (из-за зрения. — Прим. авт.). Друзья были, Виталя права получил, машину водит. У меня есть кошка Лиза и собака. Ее зовут Альфа. Я рад вам.
У Жени плохое зрение. Когда он лежал в больнице, то даже не мог различить предметы и цвета. Сейчас зрение потихоньку восстанавливается. Нужна реабилитация.
— Возможно, Жене сделают пластическую операцию, но это видно будет ближе к осени. Сейчас нужна постоянная реабилитация, потому что он сам не двигается, — добавляет его мама.
Графов — про армию
Родственники Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял солдат в военной части, за всё это время с семьей Графовых не связывались, никаких сообщений не передавали.
— Когда Женю из реанимации переводили, он мне сказал: «В меня стрелял Шамсутдинов». А кто там был, что произошло, почему он стрелял и было до этого — он не помнит. Только этот момент остался, видимо, у Жени в голове. Никаких извинений от их семьи не было, ни звонков, вообще ничего. Я не готова общаться с ними. Главное для нас сейчас — это поставить Женю на ноги, только об этом и думаем, — сказала Ирина Графова.
Графовы и Шамсутдиновы — земляки. Стрелок, устроивший бойню в армии, родом из Тюменской области, из поселка Вагай. Он находится в 150 километрах от Аромашевского района, где живут Графовы.
Мама Жени говорит, что следила за судом, — в январе Шамсутдинова приговорили к 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.
— Думаю, что дали ему мало. За всё, что сделал, за всё, что мы пережили, за этот ужас. Я не особо хочу про него говорить, для меня важно то, как дальше мы будем с Женей, — сказала Ирина Графова.
«Верю, что он встанет на ноги»
Ирина Графова верит в то, что Женя снова будет ходить. По ее словам, никаких прогнозов медики не делают и никаких надежд не дают. Сейчас Женю положили в больницу в Голышманово. Там его ждет очередное лечение и промежуточная реабилитация в 10 дней.
— Есть надежда, что Женя встанет. Он сильный. Врачи еще тогда говорили, что мало шансов, что ему ничего не поможет. Он сильный, выкарабкался ведь, — говорит Ирина Графова. — Я хочу, чтобы Женя прошел курс в клиническом институте мозга. Моя дочь Лена рассказывала про парня, который весь переломался в ДТП и после лечения в этом институте смог встать и научился ходить. Хоть с ходунками, но всё равно. Всё упирается в деньги, в институте мозга день курса реабилитации с проживанием стоит 18 тысяч. А один курс — почти 300 тысяч. Не знаем, сможем ли собрать такую сумму, но это может быть для нас шансом.
Каковы шансы у Жени на нормальную жизнь? Эксперт
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики Ольга Курушина рассказала, какие шансы на успешную реабилитацию у людей после тяжелых травм, в том числе и огнестрельного ранения в голову.
— Наш головной мозг обладает абсолютно уникальными способностями к восстановлению. Если раньше считалось, что мозговые клетки восстановиться не могут, то сейчас доказанным является тот факт, что мозг умеет выращивать новые нейроны. С другой стороны, головной мозг отличается еще тем, что если у имеющейся функциональной системы каким-то образом были повреждения, то есть какие-то отделы мозга пострадали при получении травмы, инсульта или других процессов, то мозг умеет перестраивать функциональную систему так, что имеющиеся нейроны смогут вырастить новые отростки и создать новые функциональные системы. На их основе та функция, которая была утрачена, может восстановиться, — объяснила Ольга Курушина.
По словам доктора медицинских наук, именно поэтому пациенты после травмы восстанавливаются.
— Возможности к восстановлению у всех разные, это называется реабилитационный потенциал. Чаще всего это связано с индивидуальными особенностями самого человека. Чем моложе мозг, чем меньше у человека хронических заболеваний, тем больше возможности у мозга к восстановлению. Поэтому у молодых людей, перенесших травмы, в том числе и автокатастрофы или сочетанные ранения, реабилитационный потенциал может быть большим. Но в каждом конкретном случае невозможно дать строгий четкий прогноз, — сказала эксперт.
Ольга Курушина добавила, что изначально тяжесть состояния Жени, описанная в выписке, была чрезвычайной.
— У него, судя по медданным, какое-то время не работала кора головного мозга. То, что сейчас он реагирует на речь, может общаться, вступать в какой-то контакт и что у него имеется чувствительность, это как раз и подтверждение того, что реабилитационный потенциал у него в целом оптимистичный. Для того чтобы в каждом конкретном случае говорить о возможности восстановления человека, нужно обратиться к специалисту-реабилитологу. Только он может оценить каждую функцию и каждую задействованную зону мозга, его структуру в целом. На основе этих данных реабилитолог может понять и оценить потенциал развития и восстановления пациента, — добавила профессор.
В целом, по словам Ольги Курушиной, если ключевые позиции мозга не затронуты, если работает ствол головного мозга, который обеспечивает дыхание, кровообращение и сердцебиение и он работает нормально, если работает у пациента кора головного мозга, то его можно попытаться реабилитировать.
— Другой вопрос, что восстановление всегда идет лучше, если мы начали его как можно раньше. Раннее начало реабилитационных мероприятий всегда более успешное, чем позднее. В таком случае пациента стоит как можно раньше показать специалисту-реабилитологу, — подытожила эксперт.
Кратко о массовом расстреле
Кровавая расправа в воинской части произошла вечером
Также мы публиковали данные, что Шамсутдинова никто не мог заставить убирать в туалете. Об этом свидетельствуют протоколы допросов. Свидетель, служивший в то время под Читой, рассказал, что в сентябре стал очевидцем того, как Рамиль Шамсутдинов заставлял Евгения Графова убирать. В экспертном отчете в Сети рассказывается о том, как Шамсутдинов отнесся к расстрелу.
21 января этого года после решения суда присяжных Шамсутдинова приговорили к 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Родственники погибших требовали ужесточить наказание, а защита срочника просила сократить срок. Апелляционный военный суд отказал в смягчении приговора. После суда в Сети была опубликована психиатрическая экспертиза, проведенная Институтом имени Сербского. Вслед за этим сторонники Шамсутдинова выложили в интернет рецензию на экспертизу, которую в суде представили адвокаты солдата.
По последним данным, Рамиля Шамсутдинова отправили отбывать наказание в тюменскую колонию. Его этапировали из Забайкалья в Тюменскую область.