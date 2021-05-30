30 мая воскресенье
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 1/10
usd 73.59
eur 89.67

Все новости

Все новости

В Минздраве рассказали о состоянии 19-летнего парня, которому инспектор ГИБДД случайно выстрелил в голову

Молодой человек жив, но в очень тяжелом состоянии

642
6Обсудить

Поделиться

Жертвой стал мужчина, который пытался препятствовать задержанию своего знакомого

Жертвой стал мужчина, который пытался препятствовать задержанию своего знакомого

Поделиться

В новосибирском Минздраве рассказали о судьбе сибиряка, в которого сотрудник ГИБДД случайно выстрелил во время задержания.

Пострадавший сейчас находится в мошковской Центральной районной больнице. Он жив, но состояние его крайне тяжелое.

Инцидент произошел 28 мая около 22:00 на трассе Р-255 «Сибирь». Водитель «Тойоты» не выполнил требование сотрудника ДПС об остановке. Он увеличил скорость и продолжил движение в сторону Новосибирска. Сотрудники ГИБДД начали преследовать машину, которая вскоре остановилась у придорожной гостиницы.

Силовики пытались задержать водителя автомобиля, но этому помешал его знакомый. В завязавшейся потасовке полицейский случайно выстрелил этому мужчине в голову.

В полиции начали служебную проверку по факту происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

стрельбаГИБДД в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...