В Минздраве рассказали о состоянии 19-летнего парня, которому инспектор ГИБДД случайно выстрелил в голову

В полиции начали служебную проверку по факту происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

