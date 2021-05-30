В Минздраве рассказали о состоянии 19-летнего парня, которому инспектор ГИБДД случайно выстрелил в голову

В новосибирском Минздраве рассказали о судьбе сибиряка, в которого сотрудник ГИБДД случайно выстрелил во время задержания.
Пострадавший сейчас находится в мошковской Центральной районной больнице. Он жив, но состояние его крайне тяжелое.
Инцидент произошел 28 мая около 22:00 на трассе Р-255 «Сибирь». Водитель «Тойоты» не выполнил требование сотрудника ДПС об остановке. Он увеличил скорость и продолжил движение в сторону Новосибирска. Сотрудники ГИБДД начали преследовать машину, которая вскоре остановилась у придорожной гостиницы.
Силовики пытались задержать водителя автомобиля, но этому помешал его знакомый. В завязавшейся потасовке полицейский случайно выстрелил этому мужчине в голову.
В полиции начали служебную проверку по факту происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ).