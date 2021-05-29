После аварии у Бугринского моста автомобиль перевернулся на крышу — видео с места ДТП

Вечером в субботу, 29 мая, на улице Большевистской рядом со съездом с Бугринского моста столкнулись два автомобиля — один из них перевернулся на крышу. Очевидцы сняли последствия на видео.
— На спуске с Бугринского моста, в сторону разъезда Иня, произошло столкновение двух транспортных средств, Toyota Chaser и Renault Logan. В данном столкновении пострадал пассажир Renault, мужчина 1992 года рождения, который с подозрением на сотрясение головного мозга и ушибы доставлен в больницу, — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
По предварительным данным, водитель Toyota Chaser не справился с управлением. Сейчас на месте ДТП работает экипаж ГИБДД, который устанавливает все обстоятельства происшествия.
26 мая на трассе под Новосибирском в аварии погибла женщина и семеро пострадали.