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После аварии у Бугринского моста автомобиль перевернулся на крышу — видео с места ДТП

По предварительным данным, водитель Toyota не справился с управлением

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Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД

Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД

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Вечером в субботу, 29 мая, на улице Большевистской рядом со съездом с Бугринского моста столкнулись два автомобиля — один из них перевернулся на крышу. Очевидцы сняли последствия на видео.

— На спуске с Бугринского моста, в сторону разъезда Иня, произошло столкновение двух транспортных средств, Toyota Chaser и Renault Logan. В данном столкновении пострадал пассажир Renault, мужчина 1992 года рождения, который с подозрением на сотрясение головного мозга и ушибы доставлен в больницу, — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По предварительным данным, водитель Toyota Chaser не справился с управлением. Сейчас на месте ДТП работает экипаж ГИБДД, который устанавливает все обстоятельства происшествия.

26 мая на трассе под Новосибирском в аварии погибла женщина и семеро пострадали.

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ГИБДДаварияперевернулся на крышу
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