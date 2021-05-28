В Новосибирске такси влетело в автоцистерну с пропаном возле заправки

Авария произошла утром на
— У автомобиля марки Hyundai брендированного такси Uber лопнуло колесо и его занесло на дороге. Сначала он сбил дорожный знак, ударился в поребрик островка безопасности и после врезался в колеса цистерны с газом пропан, стоявшей возле заправочной станции, — сообщили в паблике «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».
В результате аварии пострадали пассажиры такси — муж с женой.
67-летнюю женщину, возвращавшуюся после операции, транспортировали на эвакуационном щите до автомобиля скорой помощи. Вместе с мужем они были доставлены в больницу.
НГС отправил запрос в компанию Uber.
24 мая в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Toyota Venza. От удара «Тойота» перевернулась