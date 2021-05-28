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В Новосибирске такси влетело в автоцистерну с пропаном возле заправки

Пассажирка в машине ехала домой после операции

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У Hyundai лопнуло колесо во время движения

У Hyundai лопнуло колесо во время движения

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Авария произошла утром на 1-м Мочищенском шоссе в районе газовой автозаправочной станции в Новосибирске.

— У автомобиля марки Hyundai брендированного такси Uber лопнуло колесо и его занесло на дороге. Сначала он сбил дорожный знак, ударился в поребрик островка безопасности и после врезался в колеса цистерны с газом пропан, стоявшей возле заправочной станции, — сообщили в паблике «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

В результате аварии пострадали пассажиры такси — муж с женой.

67-летнюю женщину, возвращавшуюся после операции, транспортировали на эвакуационном щите до автомобиля скорой помощи. Вместе с мужем они были доставлены в больницу.

НГС отправил запрос в компанию Uber.

24 мая в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Toyota Venza. От удара «Тойота» перевернулась 5 раз — водитель погиб. Момент аварии попал на видеорегистратор, после происшествия было возбуждено уголовное дело.

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ДТП с таксиНовосибирскаварияпострадавшие в аварииспасатели МАСС
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