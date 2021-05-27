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В Академгородке выгорела маршрутка — что осталось от микроавтобуса, в котором пострадал водитель

Пострадавшего отвезли в ожоговый центр

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Маршрутка загорелась рядом со школой

Маршрутка загорелась рядом со школой

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Водитель новосибирской маршрутки № 86 получил ожоги в горящем салоне

В Новосибирске на улице Арбузова, 5 в Академгородке выгорела маршрутка № 86 (Экваторная улица → Общественный торговый центр (улица Демакова)). По предварительной информации, пострадал водитель микроавтобуса.

Пожарные выехали на пожар в 13:31.

— По прибытии — горит маршрутка, полностью в огне. В 13:41 открытое горение ликвидировано. По оперативной информации, пожар начался с неисправного газового оборудования. В салоне на момент пожара пассажиров не было. Предварительно известно, что водитель получил ожоги (информация уточняется), — рассказали в пресс-службе МЧС.

Водитель госпитализирован в ожоговый центр.

Маршрутка сгорела практически полностью

Маршрутка сгорела практически полностью

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Как рассказали НГС очевидцы, за пожаром наблюдали человек 50, много детей из соседней школы.

— Скорая стоит, но медики спокойные. Людей от остановки разогнали, — сообщила Светлана Фоминцева.

Компания-перевозчик «БП-Транзит» на телефонные звонки не отвечает.

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маршруткапожарАкадемгородок Новосибирска
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