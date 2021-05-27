В Академгородке выгорела маршрутка — что осталось от микроавтобуса, в котором пострадал водитель

Водитель новосибирской маршрутки
В Новосибирске на улице
Пожарные выехали на пожар в 13:31.
— По прибытии — горит маршрутка, полностью в огне. В 13:41 открытое горение ликвидировано. По оперативной информации, пожар начался с неисправного газового оборудования. В салоне на момент пожара пассажиров не было. Предварительно известно, что водитель получил ожоги (информация уточняется), — рассказали в пресс-службе МЧС.
Водитель госпитализирован в ожоговый центр.
Как рассказали НГС очевидцы, за пожаром наблюдали человек 50, много детей из соседней школы.
— Скорая стоит, но медики спокойные. Людей от остановки разогнали, — сообщила Светлана Фоминцева.
Компания-перевозчик «БП-Транзит» на телефонные звонки не отвечает.