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К зданию Сбербанка в центре Новосибирска съехались скорые и машины разминирования — что там происходит

Первые сообщения поступили в службу 112 около часа назад

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Жители домов в центре города заметили несколько машин с мигалками

Жители домов в центре города заметили несколько машин с мигалками

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Машины разминирования приехали к зданию Сбербанка в центре Новосибирска

Сегодня, 24 мая, по центру Новосибирска в районе улицы Серебренниковской проехали машины разминирования и несколько скорых.

Как уточнили корреспонденту НГС в службе 112, службы съехались к Главному управлению Сбербанка на Серебренниковской, 20.

— На территории автостоянки был обнаружен предмет, напоминающий гранату, — пояснили в службе. Сообщение об этом поступило к ним в 17:35 по местному времени.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО информацией о происходящем не располагают.

19 мая студентов НГТУ эвакуировали из-за сообщения о минировании, спустя три дня такая же ситуация произошла в главном корпусе СибУПК — там обнаружили подозрительный рюкзак. Автор сообщения о минировании в НГТУ был вскоре задержан — им оказался ранее не судимый 38-летний мужчина.

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СбербанкЧПразминирование
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