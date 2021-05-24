К зданию Сбербанка в центре Новосибирска съехались скорые и машины разминирования — что там происходит

Машины разминирования приехали к зданию Сбербанка
Сегодня, 24 мая, по центру Новосибирска в районе улицы Серебренниковской проехали машины разминирования и несколько скорых.
Как уточнили корреспонденту НГС
— На территории автостоянки был обнаружен предмет, напоминающий гранату, — пояснили в службе. Сообщение об этом поступило к ним в 17:35 по местному времени.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО информацией о происходящем не располагают.
19 мая студентов НГТУ эвакуировали из-за сообщения о минировании, спустя три дня такая же ситуация произошла в главном корпусе СибУПК — там обнаружили подозрительный рюкзак. Автор сообщения о минировании в НГТУ был вскоре задержан — им оказался ранее не судимый