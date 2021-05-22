В новосибирском вузе эвакуировали людей — в главном корпусе нашли подозрительный рюкзак

В новосибирском вузе эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
Сегодня, 22 мая, из Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) эвакуировали людей. Как сообщили корреспонденту НГС
— Сообщили, что в главном корпусе обнаружен подозрительный предмет — рюкзак, — рассказал дежурный.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области отметили, что информации об эвакуации из учебного учреждения к ним не поступало.
Видео из вуза опубликовало сообщество «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что в учебный корпус заходят сотрудники силовых ведомств.
На этой неделе неизвестный сообщил о минировании корпуса НГТУ, в результате студентов и педагогов оперативно эвакуировали из здания. Позже автор сообщения был задержан — им оказался ранее не судимый