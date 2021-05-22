22 мая суббота
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 1/10
usd 73.58
eur 89.94
Тема дняЛьвица напала на дрессировщика. Видео

Все новости

Все новости

В новосибирском вузе эвакуировали людей — в главном корпусе нашли подозрительный рюкзак

Сообщение о находке поступило ранним утром

5 053
14Обсудить

Поделиться

По предварительным данным, подозрительный предмет обнаружили в главном корпусе

По предварительным данным, подозрительный предмет обнаружили в главном корпусе

Поделиться

В новосибирском вузе эвакуировали людей из-за подозрительного предмета

Сегодня, 22 мая, из Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) эвакуировали людей. Как сообщили корреспонденту НГС в службе 112, сообщение поступило в 08:26 утра.

— Сообщили, что в главном корпусе обнаружен подозрительный предмет — рюкзак, — рассказал дежурный.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области отметили, что информации об эвакуации из учебного учреждения к ним не поступало.

Видео из вуза опубликовало сообщество «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что в учебный корпус заходят сотрудники силовых ведомств.

На этой неделе неизвестный сообщил о минировании корпуса НГТУ, в результате студентов и педагогов оперативно эвакуировали из здания. Позже автор сообщения был задержан — им оказался ранее не судимый 38-летний мужчина.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

вузэвакуация
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (14)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...