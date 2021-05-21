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Искали вместе с ФСБ: полиция задержала мужчину, которого подозревают в сообщении о минировании НГТУ

Подозреваемого ранее не привлекали к ответственности

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Студентов вывели из НГТУ после сообщения о минировании

Студентов вывели из НГТУ после сообщения о минировании

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В Новосибирске полиция нашла подозреваемого в «минировании» НГТУ

Полиция в Новосибирске задержала мужчину, которого подозревают в ложном сообщении о минировании НГТУ 19 мая. Ему грозит крупный штраф или лишение свободы.

— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с управлением ФСБ России по Новосибирской области установили и задержали звонившего. Им оказался 38-летний житель Ленинского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.

Следователь отдела полиции № 7 «Ленинский» возбудил уголовное дело по статье за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет или штраф в сумме от 500 до 700 тысяч рублей.

Накануне, 20 мая, четырем новосибирским школам пригрозили террористическим актом как в Казани. Директор одной из школ рассказала, как руководство действовало в такой ситуации.

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