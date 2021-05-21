Искали вместе с ФСБ: полиция задержала мужчину, которого подозревают в сообщении о минировании НГТУ

В Новосибирске полиция нашла подозреваемого
Полиция в Новосибирске задержала мужчину, которого подозревают в ложном сообщении о минировании НГТУ
— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с управлением ФСБ России по Новосибирской области установили и задержали звонившего. Им оказался
Следователь отдела
Накануне, 20 мая, четырем новосибирским школам пригрозили террористическим актом как в Казани. Директор одной из школ рассказала, как руководство действовало в такой ситуации.