«Меня заперли на 14-м этаже». Стала известна судьба девушки, которая бросала из окна записки с просьбой о помощи

Девушку, бросавшую записки с просьбой о помощи, отпустили из полиции домой
В Новосибирске следователи продолжают проверку инцидента, который произошел 21 мая на Адриена Лежена, 17 — в тот день прохожие обнаружили под окнами многоэтажки записки с просьбами о помощи. По информации источника НГС, в ситуации криминала не нашли.
— Помогите. Меня заперли на 14-м этаже. Не выпускают. Я девушка. Полицию! — говорилось в одной из записок.
На место выехали сотрудники полиции, автора посланий доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.
— Криминального следа здесь не обнаружено, девушка просто хотела привлечь к себе внимание и выбрала такой странный способ, — сообщил корреспонденту НГС источник, близкий к следствию.
По словам источника, жительницу многоэтажки доставили в отделение и после беседы отпустили домой. Сейчас по факту произошедшего следователи проводят проверку.
В 2014 году НГС писал про то, как полицейские освободили жительницу Новосибирска, похищенную и запертую в одной из квартир жилого дома на Горском жилмассиве. Вечером того же дня оперативники уголовного розыска задержали и похитителей — ими оказались 53-летняя и 24-летняя женщины и 25-летний мужчина.