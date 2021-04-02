«Думала, он бросаться полез»: подробности страшного пожара на Фрунзе, где подростка спасли соседи по балкону

Новосибирцы помогают семье погорельцев из многоэтажки на Фрунзе
Пострадавший при пожаре на Фрунзе 14-летний подросток до сих пор находится на реабилитации в ожоговом центре Новосибирске. Кадры спасения мальчика, который выбрался из горящей квартиры на 8-м этаже по балконам, попали на видео и разлетелись по всему интернету. НГС поговорил с мамой Никиты — она рассказала о событиях того дня и удивительных людях, помогающих им сейчас восстановить почти полностью уничтоженное огнем жилье.
Как загорелась квартира
25 марта, вспоминает Ольга, ей позвонил сын Никита и начал кричать в трубку, что в квартире что-то горит. Женщина подозревает, что в детской комнате произошло короткое замыкание удлинителя, из-за чего квартира быстро наполнилась дымом:
— Я думала, ну подросток, наверное, шутит. А тут связь обрывается. Я перезваниваю, спрашиваю: «Какой пожар, что за шутки?» Слышу, как он кричит: «Люди, помогите!» И я с Бориса Богаткова, с работы, полетела домой.
По пути она успела позвонить своей маме — пенсионерка живет рядом с многоэтажкой на Фрунзе, а также набрала старшего по дому. Когда мама Ольги прибежала на место, то обнаружила, что квартира уже вовсю полыхает, много огня и дыма было на балконе, где стоял Никита.
— Я приехала с работы, подбежала к дому и увидела, как Никита начал перелезать через балкон. Я думала, что вообще буду руки вытягивать и ловить его, потому что последняя фраза его была, перед тем как лезть: «Мамочка, я больше не могу». И полез. А я не увидела изначально соседей, видела только его. Думала, он уже бросаться полез. Мы потом ролик смотрели, оказывается, он перелез, и стекла уже полетели — ну просто ужас, — вспоминает Ольга.
Никиту она нашла у соседей, а маму — между седьмым и восьмым этажами, пожилой женщине оказывали помощь фельдшеры. Она получила серьезные ожоги, ее увезли в 34-ю больницу, а Никита попал в реанимацию на два дня. Сейчас он по-прежнему находится в ожоговом центре, в палате интенсивной терапии.
Ольга считает чудом, что сосед оказался дома, поскольку обычно в это время он находится на работе. Никите помогали двое мужчин — кроме соседа, был еще незнакомец, который увидел огонь с улицы, забежал в дом и постучал в соседнюю квартиру. Именно этого мужчину она сейчас ищет, чтобы сказать ему слова благодарности, но сразу после спасения Никиты он как в воду канул.
Что было после пожара
— Сейчас понимаю, как важно иметь под рукой телефоны соседей. Я всё думала: «Да позже возьму», — говорит Ольга.
Именно соседи помогли ей справиться с последствиями пожара: вытащили сожженные вещи и мебель из квартиры, собрали помощь на первое время. Подключились учителя и социальные педагоги из экономического лицея, а также совет отцов этого учебного заведения.
— Я хочу благодарность этим людям выразить, кажется, помогают все. Конечно, в первую очередь огромное спасибо нашему соседу по лестничной клетке, если бы не он… Даже думать не хочу. С нами сейчас занимается соцпедагог, сразу же приехали родственники, есть еще Игорь — папа из соседнего класса и комитета отцов, он взял на себя мужскую работу. Да и дом у нас такой дружный, соседи поддерживают, — перечисляет Ольга.
Маму она уже забрала из больницы. Сейчас Ольга временно живет в ее однушке, семья ждет выписки Никиты, который всё еще находится в тяжелом моральном состоянии. Он не хочет разговаривать о пожаре и больше отмалчивается.
Корреспондент НГС попыталась поговорить с тем самым молодым человеком, проживающим по соседству, который помогал Никите спастись из горящей квартиры, однако тот от комментариев отказался. Сказал, что не считает, что сделал что-то героическое.
Игорь, помогающий Ольге привести квартиру в порядок, говорит, что жилье разрушено примерно на 98%, то есть восстанавливать надо буквально всё.
— Из вещей ничего нет, всё уничтожено при пожаре, поэтому помощь сейчас очень нужна. По-прежнему не решен вопрос с малярными работами, с поклейкой обоев и межкомнатными дверями. Да, подключились кое-какие фирмы, мы своими силами установим в квартире Ольги окна. Вот выходит электрик, и к воскресенью с большой долей вероятности проведем в квартире проводку. Нам бы пригодились рабочие руки, а еще одежда для Никиты, в огне всё сгорело, — говорит он и просит всех неравнодушных помочь этой семье.