«Думала, он бросаться полез»: подробности страшного пожара на Фрунзе, где подростка спасли соседи по балкону

— Я думала, ну подросток, наверное, шутит. А тут связь обрывается. Я перезваниваю, спрашиваю: «Какой пожар, что за шутки?» Слышу, как он кричит: «Люди, помогите!» И я с Бориса Богаткова, с работы, полетела домой.



По пути она успела позвонить своей маме — пенсионерка живет рядом с многоэтажкой на Фрунзе, а также набрала старшего по дому. Когда мама Ольги прибежала на место, то обнаружила, что квартира уже вовсю полыхает, много огня и дыма было на балконе, где стоял Никита.