«Квадрокоптер летал под взлетающими самолетами»: дрон помешал работе аэродрома в Новосибирске

— В полицию поступали сообщения о том, что летает квадрокоптер и мешает работе аэродрома. Сотрудники выезжали на место. Сейчас проводится проверка, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО.

На аэродроме не смогли оперативно прокомментировать инцидент.

— Конкретно про этот день ничего сказать не могу и уточнить сейчас не могу. Площадку сдаем под частников, и нам никто не жаловался. Но ситуации с квадрокоптерами у нас происходят часто. Люди не понимают, что это опасно, и запускают их, — рассказал корреспонденту НГС представитель аэродрома.