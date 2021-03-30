«Квадрокоптер летал под взлетающими самолетами»: дрон помешал работе аэродрома в Новосибирске

Полицию вызвали на новосибирский аэродром из-за мешающего самолетам квадрокоптера
В Новосибирске на посадочной площадке «Городской аэропорт» дрон мешал пилотам выполнять полеты.
— На аэродроме Новосибирск-Северный (посадочная площадка «Городской аэропорт») несанкционированно летал квадрокоптер под взлетающими самолетами. Были звонки в полицию от пилотов, которые его заметили, — рассказал читатель НГС. — Беспилотник летал весь день, представляя угрозу вылетающим самолетам с посадочной площадки.
В полиции информацию об инциденте подтвердили.
— В полицию поступали сообщения о том, что летает квадрокоптер и мешает работе аэродрома. Сотрудники выезжали на место. Сейчас проводится проверка, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО.
На аэродроме не смогли оперативно прокомментировать инцидент.
— Конкретно про этот день ничего сказать не могу и уточнить сейчас не могу. Площадку сдаем под частников, и нам никто не жаловался. Но ситуации с квадрокоптерами у нас происходят часто. Люди не понимают, что это опасно, и запускают их, — рассказал корреспонденту НГС представитель аэродрома.
На выходных под Новосибирском спортивный самолет пролетел в нескольких метрах над головами сотен людей, испугав рыбаков. Его полеты попали на видео.