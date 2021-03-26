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На Гусинобродском шоссе столкнулись две легковушки и фура — в аварии пострадал пешеход

На месте работает экипаж ДПС

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Сейчас уточняется, какие именно травмы получил пешеход

Сейчас уточняется, какие именно травмы получил пешеход

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В Новосибирске пешеход получил травмы в аварии на Гусинобродском шоссе

Вечером в пятницу, 26 марта, в Новосибирске произошла авария с участием фуры и двух легковых автомобилей.

— На Гусинобродском шоссе за «Лентой» на пешеходном переходе сбит человек, — написал в редакцию НГС читатель.

Информация о том, что в районе остановки Толбухина пешеход получил травмы поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 19:30.

В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска прокомментировали информацию о данном инциденте.

— В районе дома 60а улицы Гусинобродское шоссе произошло столкновение трех автомобилей (грузового и двух легковых), в результате чего был совершен наезд на пешехода, который получил травмы. На месте работают сотрудники ДПС, — пояснили в ведомстве.

Сейчас характер травм, которые получил пострадавший, уточняются.

На этой неделе под Новосибирском иномарка насмерть сбила мужчину, который сидел на дороге.

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ГИБДДДТПпострадал пешеход
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