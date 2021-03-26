На Гусинобродском шоссе столкнулись две легковушки и фура — в аварии пострадал пешеход

В Новосибирске пешеход получил травмы в аварии на Гусинобродском шоссе
Вечером в пятницу, 26 марта, в Новосибирске произошла авария с участием фуры и двух легковых автомобилей.
— На Гусинобродском шоссе за «Лентой» на пешеходном переходе сбит человек, — написал в редакцию НГС читатель.
Информация о том, что в районе остановки Толбухина пешеход получил травмы поступила на пульт оперативного дежурного
В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска прокомментировали информацию о данном инциденте.
— В районе
Сейчас характер травм, которые получил пострадавший, уточняются.
На этой неделе под Новосибирском иномарка насмерть сбила мужчину, который сидел на дороге.