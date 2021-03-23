Под Новосибирском насмерть сбили мужчину, который сидел на дороге

Вечером 22 марта в Новосибирском районе НСО в ДТП погиб пешеход. Мужчина, чью личность сейчас устанавливают, сидел на проезжей части.



— В 22:15 в Новосибирском районе водитель 2001 года рождения за рулем автомобиля Toyota Vlsta Ardeo следовал по автодороге Н-2120 со стороны села Криводановка в сторону автодороги К-12 и на 11-м км совершил наезд на пешехода, который сидел на проезжей части без светоотражающих элементов на одежде, — сообщил НГС начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.