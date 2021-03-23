Под Новосибирском насмерть сбили мужчину, который сидел на дороге

Вечером 22 марта в Новосибирском районе НСО в ДТП погиб пешеход. Мужчина, чью личность сейчас устанавливают, сидел на проезжей части.
— В 22:15 в Новосибирском районе водитель 2001 года рождения за рулем автомобиля Toyota Vlsta Ardeo следовал по автодороге
От полученных травм мужчина скончался. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают.
В октябре в Новосибирске произошла подобная ситуация. В вечернее время в Заельцовском районе «Ниссан» сбил пешехода, который лежал на проезжей части, свернувшись в клубок. Водитель тогда рассказал НГС, как это произошло.
Также накануне на Мочищенском шоссе в момент ДТП водителя грузовика выкинуло из кабины — он попал под колеса своей же машины.