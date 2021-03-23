23 марта вторник
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 0/10
usd 74.61
eur 88.66
Тема дняДом с дырой среди элитных высоток тихого центра

Все новости

Все новости

Под Новосибирском насмерть сбили мужчину, который сидел на дороге

На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи

532
5Обсудить

Поделиться

Мужчина сидел на проезжей части без светоотражающих элементов на одежде

Мужчина сидел на проезжей части без светоотражающих элементов на одежде

Поделиться

Вечером 22 марта в Новосибирском районе НСО в ДТП погиб пешеход. Мужчина, чью личность сейчас устанавливают, сидел на проезжей части.

— В 22:15 в Новосибирском районе водитель 2001 года рождения за рулем автомобиля Toyota Vlsta Ardeo следовал по автодороге Н-2120 со стороны села Криводановка в сторону автодороги К-12 и на 11-м км совершил наезд на пешехода, который сидел на проезжей части без светоотражающих элементов на одежде, — сообщил НГС начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

От полученных травм мужчина скончался. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают.

В октябре в Новосибирске произошла подобная ситуация. В вечернее время в Заельцовском районе «Ниссан» сбил пешехода, который лежал на проезжей части, свернувшись в клубок. Водитель тогда рассказал НГС, как это произошло.

Также накануне на Мочищенском шоссе в момент ДТП водителя грузовика выкинуло из кабины — он попал под колеса своей же машины.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

ДТПпогиб пешеходсмерть
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...