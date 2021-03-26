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Автомобиль задним ходом на парковке в Новосибирске сбил пешехода и скрылся. ГИБДД просит помощи в поисках

Мужчина получил серьезные травмы

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Инцидент произошел вечером 25 марта

Инцидент произошел вечером 25 марта

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Вечером 25 марта в Новосибирске автомобиль сбил 58-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Теперь его разыскивает ГИБДД. Машина наехала на мужчину во время движения задним ходом на парковке у дома на улице Добролюбова, 36, корпус 1. Пострадавший получил ряд травм, в том числе позвоночника и грудной клетки.

— В 18:37 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался задним ходом и совершил наезд на пешехода. В результате наезда пешеход — мужчина 1962 года рождения — с травмой позвоночника и ушибом грудной клетки был доставлен в больницу, — сообщил инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков, добавив, что, по словам пострадавшего, это была «Лада» серебристого цвета.

Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, свидетелей просят позвонить по телефону +7 383 232-23-51 или +7 383 232-23-21.

Водителю грозит лишение прав или административный арест до 15 суток.

В январе возле Оперного «Хонда» сбила женщину с 3-летней девочкой — машина также двигалась задним ходом, и водитель не заметил пешеходов. А в ноябре в Октябрьском районе грузовик сдавал назад и протаранил припаркованную машину.

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ГИБДДсбил человекаскрылся с места
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