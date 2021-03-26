Автомобиль задним ходом на парковке в Новосибирске сбил пешехода и скрылся. ГИБДД просит помощи в поисках

Вечером 25 марта в Новосибирске автомобиль сбил 58-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Теперь его разыскивает ГИБДД. Машина наехала на мужчину во время движения задним ходом на парковке у дома на улице
— В 18:37 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался задним ходом и совершил наезд на пешехода. В результате наезда пешеход — мужчина
Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, свидетелей просят позвонить по телефону
Водителю грозит лишение прав или административный арест до 15 суток.
В январе возле Оперного «Хонда» сбила женщину с 3-летней девочкой — машина также двигалась задним ходом, и водитель не заметил пешеходов. А в ноябре в Октябрьском районе грузовик сдавал назад и протаранил припаркованную машину.