Четыре автомобиля столкнулись ночью на площади Лыщинского — публикуем фото с места аварии

В Новосибирске четыре автомобиля столкнулись ночью на площади Лыщинского
Сегодня ночью,
— Четыре машины, трое пострадавших, — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску не смогли оперативно прокомментировать информацию.
Обновлено. Подробности аварии рассказали спасатели МАСС. Выяснилось, что на въезде на Октябрьский мост произошло лобовое столкновение автомобилей
— Сообщение о ДТП поступило на телефон оперативного дежурного МАСС в 03:30. По указанному адресу выехал экипаж спасателей. Прибыв на место, спасатели провели разведку, сбор информации о пострадавших. В отечественном автомобиле пострадало три человека, в «Тойоте» еще один. Все они уже находились в автомобилях скорой помощи и осматривались врачами, — говорится в сообществе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
Специалисты обеспечили противопожарную безопасность и отсоединили аккумуляторы.
По информации отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску, в аварии водитель автомобиля "ВАЗ" получил тупую травму живота, а его 26-летний пассажир - закрытый пневмоторакс. Их госпитализировали в больницу.
В начале марта массовое ДТП произошло на Октябрьском мосту. В нем пострадали три человека, в ГИБДД рассказали подробности аварии.