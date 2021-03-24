24 марта среда
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 6/10
usd 75.36
eur 89.77
Тема дняОткрытое письмо людей, поставивших «ЭпиВакКорону»

Все новости

Все новости

Четыре автомобиля столкнулись ночью на площади Лыщинского — публикуем фото с места аварии

Машины получили серьезные повреждения

5 096
17Обсудить

Поделиться

Переднюю часть автомобилей смяло&nbsp;

Переднюю часть автомобилей смяло 

Поделиться

В Новосибирске четыре автомобиля столкнулись ночью на площади Лыщинского

Сегодня ночью, 24 марта, на площади Лыщинского в Новосибирске произошло массовое ДТП.

— Четыре машины, трое пострадавших, — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».

На месте работали врачи скорой помощи

На месте работали врачи скорой помощи

Поделиться

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску не смогли оперативно прокомментировать информацию.

По предварительной информации, пострадали три человека

По предварительной информации, пострадали три человека

Поделиться

Обновлено. Подробности аварии рассказали спасатели МАСС. Выяснилось, что на въезде на Октябрьский мост произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2104 и Toyota Celica.


— Сообщение о ДТП поступило на телефон оперативного дежурного МАСС в 03:30. По указанному адресу выехал экипаж спасателей. Прибыв на место, спасатели провели разведку, сбор информации о пострадавших. В отечественном автомобиле пострадало три человека, в «Тойоте» еще один. Все они уже находились в автомобилях скорой помощи и осматривались врачами, — говорится в сообществе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Специалисты обеспечили противопожарную безопасность и отсоединили аккумуляторы.

По информации отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску, в аварии водитель автомобиля "ВАЗ" получил тупую травму живота, а его 26-летний пассажир - закрытый пневмоторакс. Их госпитализировали в больницу.

В начале марта массовое ДТП произошло на Октябрьском мосту. В нем пострадали три человека, в ГИБДД рассказали подробности аварии.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

авариямассовое ДТПплощадь Лыщинского
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (17)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...