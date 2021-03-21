Участники ночной драки на Беловежской написали друг на друга заявления. Публикуем версии сторон (они очень разные)

Потасовку на видео сняла жена потерпевшего, которая вызвала полицию на место драки. Женщина, по ее словам, возвращалась с супругом домой около полуночи.

— У нас недалеко частный сектор, и мы шли домой с дачи пешком. К дому уже подходили, на углу дома проезжали голубые «Жигули». Окна открылись, когда мы проходили мимо, молодые люди начали выкрикивать обидные фразы в мою сторону, — рассказала женщина. — Говорили: «Вот ты такая, подцепила мужика и ведешь себе домой».

По ее словам, молодежь отпускала сальные шуточки и оскорбительные фразы.

— Муж начал за меня заступаться. Началась перепалка. Там три парня молодых было. Им лет по 18, но не больше 20. Вышли все из машины трое, повалили мужа и начали избивать. После этого подъехали еще две машины. Я всё снимала на видео. Меня они не трогали, — добавляет женщина. — Говорили: «Что вы тут шаритесь ночью, твари пьяные». Зачинщик был Павел.

Она вызвала полицию, но драка закончилась до приезда экипажа. Женщина поехала с мужем в травму и на судебно-медицинскую экспертизу.