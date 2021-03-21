Участники ночной драки на Беловежской написали друг на друга заявления. Публикуем версии сторон (они очень разные)

В Новосибирске участники ночной драки написали друг на друга заявления
В Новосибирске сегодня ночью на улице Беловежской произошла потасовка. Компания молодых людей подралась с прохожими. При этом версии участников конфликта расходятся. Жена одного из пострадавших заявляет, что муж вступился за нее, когда молодые люди начали отпускать в ее сторону сальные шуточки. А главный участник потасовки Павел утверждает, что дрались они с ним один на один и мужчина первым начал оскорблять их с друзьями. Корреспондент НГС выслушала обе стороны.
«Муж заступился за меня из-за оскорблений»
Потасовку на видео сняла жена потерпевшего, которая вызвала полицию на место драки. Женщина, по ее словам, возвращалась с супругом домой около полуночи.
— У нас недалеко частный сектор, и мы шли домой с дачи пешком. К дому уже подходили, на углу дома проезжали голубые «Жигули». Окна открылись, когда мы проходили мимо, молодые люди начали выкрикивать обидные фразы в мою сторону, — рассказала женщина. — Говорили: «Вот ты такая, подцепила мужика и ведешь себе домой».
По ее словам, молодежь отпускала сальные шуточки и оскорбительные фразы.
— Муж начал за меня заступаться. Началась перепалка. Там три парня молодых было. Им лет по 18, но не больше 20. Вышли все из машины трое, повалили мужа и начали избивать. После этого подъехали еще две машины. Я всё снимала на видео. Меня они не трогали, — добавляет женщина. — Говорили: «Что вы тут шаритесь ночью, твари пьяные». Зачинщик был Павел.
Она вызвала полицию, но драка закончилась до приезда экипажа. Женщина поехала с мужем в травму и на судебно-медицинскую экспертизу.
— У мужа на лице две раны — рассечения, которые зашили. И плюс последний удар, когда он отключился, очень сильно ударился головой, — добавила женщина.
«Условка мне не нужна»
У Павла, которого пострадавшие, вызвавшие полицию, назвали зачинщиком драки, совсем другая версия произошедшего.
— Вот это видео — это самая концовка, когда мои друзья подъехали на машинах и меня забрали. И этого мужчину никто толпой не бил. У нас с ним была обоюдная драка. Мы трое парней стояли на парковке, лично ко мне подбежал мужчина в нетрезвом состоянии и ударил меня с ноги. До этого момента я просил его успокоиться. Я ответил, так как не собирался стоять и терпеть это. В это время мои знакомые сидели в машине, — рассказал корреспонденту НГС Павел.
Он добавил, что супруга мужчины расцарапала ему лицо, а он к ней и пальцем не прикасался (женщина подтверждает, что ее никто не бил. — Прим. ред.)
— Я не раз просил женщину меня не держать, но это все равно продолжалось. Я вывернулся, и мужчина пошел на меня, подняв руки и зажав в кулаки. Когда я споткнулся, мужчина налетел на меня, и у меня получилось завалить его на снег, притом что я его не бил и уворачивался от рук женщины. Их слова были: «Пинай в лицо, и тут то камер нет», — добавил Павел.
Он также написал заявление в полицию и отправился на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы снять побои.
— Не хочу, чтобы в интернете плохое мнение у людей было обо мне или моей компании, ибо многие меня знают. Условка мне тоже не нужна. Раз они опубликовали видео, то я тоже написал заявление, — сказал молодой человек.
Что говорят в полиции
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что получили два заявления о драке.
— В 03:09 поступило заявление о драке. В 03:30 экипаж прибыл на место, но уже разминулся с пострадавшими. Связались с ними. Они были в больнице. В данный момент сотрудники связались с женой пострадавшего. Опросят ее и мужа. Сейчас проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По заявлению Павла также проводится проверка.
В Новосибирске четверо мужчин толпой избили до полусмерти пожилого мужчину. Драка произошла вчера ночью недалеко от бара по улице Бориса Богаткова.