В Новосибирске на видео попал момент, как ветер сорвал кусок крыши на Кирова (чудом не задело прохожих с ребенком)

В Новосибирске сильный ветер сорвал кусок крыши здания на Кирова
В Новосибирске со здания по улице Кирова сильный ветер сорвал кусок крыши. Металлический лист чудом не упал на прохожих и ребенка.
Инцидент попал на камеры домофона.
Кусок крыши упал около 12:00. Сегодня в Новосибирске бушует сильный ветер. МЧС предупреждало, что порывы могут достигать 18 м/с.
При этом сообщений об инцидент не поступало ни в службу «112», ни в
В феврале этого года в Заельцовском районе снег упал с крыши кафе на два припаркованных рядом легковых автомобиля и раздавил лобовые стекла и крыши.