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В Новосибирске на видео попал момент, как ветер сорвал кусок крыши на Кирова (чудом не задело прохожих с ребенком)

Инцидент произошел в полдень

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Инцидент попал на камеры домофона

Инцидент попал на камеры домофона

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В Новосибирске сильный ветер сорвал кусок крыши здания на Кирова

В Новосибирске со здания по улице Кирова сильный ветер сорвал кусок крыши. Металлический лист чудом не упал на прохожих и ребенка.

Инцидент попал на камеры домофона.

Кусок крыши упал около 12:00. Сегодня в Новосибирске бушует сильный ветер. МЧС предупреждало, что порывы могут достигать 18 м/с.

При этом сообщений об инцидент не поступало ни в службу «112», ни в «051».

В феврале этого года в Заельцовском районе снег упал с крыши кафе на два припаркованных рядом легковых автомобиля и раздавил лобовые стекла и крыши.

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падение с крышисильный ветер
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