«Всё случилось за 2 секунды»: видео, как после лобового ДТП на Энергетиков доставали водителя «Тойоты»

Опубликовано видео, как из машины после лобового ДТП доставали пассажира
В Новосибирске спасатели МАСС опубликовали видео, как доставали из искореженной машины пострадавшего после лобового ДТП на проезде Энергетиков.
Авария произошла вечером в субботу, 20 марта. На проезде энергетиков столкнулись «Хендай-Солярис» и «Тойота-Рав-4».
Очевидица аварии рассказала, что всё случилось за несколько секунд и она на своем автомобиле чудом ушла от столкновения с одной из машин.
— Я ехала следом за «Тойота-Рав-4», и как мне показалось, девушка за рулем «Хендай-Солярис» поехала просто вбок даже не с левого ряда. Они буквально передо мной столкнулись. Мы быстро ехали, около 80 километров в час. Всё это произошло за две секунды, она наискосок летела. И «Тойоту» раскрутило и кинуло в мою сторону. Я ушла в сторону, но руки до сих пор трясутся, — рассказала читательница НГС Евгения. — Водитель «Тойоты», бедный, сидел внутри просто в шоке.
В ГИБДД Новосибирска рассказали, что в ДТП несколько пострадавших.
— В результате ДТП водитель «Тойота-Рав-4» с диагнозом «открытый перелом ноги» и девушка — водитель автомобиля «Хендай-Солярис» в тяжелом состоянии доставлены в медицинское учреждение, — объяснили в ведомстве.
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