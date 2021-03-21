«Всё случилось за 2 секунды»: видео, как после лобового ДТП на Энергетиков доставали водителя «Тойоты»

Очевидица аварии рассказала, что всё случилось за несколько секунд и она на своем автомобиле чудом ушла от столкновения с одной из машин.

— Я ехала следом за «Тойота-Рав-4», и как мне показалось, девушка за рулем «Хендай-Солярис» поехала просто вбок даже не с левого ряда. Они буквально передо мной столкнулись. Мы быстро ехали, около 80 километров в час. Всё это произошло за две секунды, она наискосок летела. И «Тойоту» раскрутило и кинуло в мою сторону. Я ушла в сторону, но руки до сих пор трясутся, — рассказала читательница НГС Евгения. — Водитель «Тойоты», бедный, сидел внутри просто в шоке.