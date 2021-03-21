21 марта воскресенье
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 3/10
usd 74.14
eur 88.43

Все новости

Все новости

«Всё случилось за 2 секунды»: видео, как после лобового ДТП на Энергетиков доставали водителя «Тойоты»

Девушку, которая была за рулем «Хендай», доставили в больницу в тяжелом состоянии

990
2Обсудить

Поделиться

В службу «112» очевидцы сообщали, что из «Хендая» водитель вылетела через стекло и упала на асфальт

В службу «112» очевидцы сообщали, что из «Хендая» водитель вылетела через стекло и упала на асфальт

Поделиться

Опубликовано видео, как из машины после лобового ДТП доставали пассажира

В Новосибирске спасатели МАСС опубликовали видео, как доставали из искореженной машины пострадавшего после лобового ДТП на проезде Энергетиков.

Авария произошла вечером в субботу, 20 марта. На проезде энергетиков столкнулись «Хендай-Солярис» и «Тойота-Рав-4».

Очевидица аварии рассказала, что всё случилось за несколько секунд и она на своем автомобиле чудом ушла от столкновения с одной из машин.

— Я ехала следом за «Тойота-Рав-4», и как мне показалось, девушка за рулем «Хендай-Солярис» поехала просто вбок даже не с левого ряда. Они буквально передо мной столкнулись. Мы быстро ехали, около 80 километров в час. Всё это произошло за две секунды, она наискосок летела. И «Тойоту» раскрутило и кинуло в мою сторону. Я ушла в сторону, но руки до сих пор трясутся, — рассказала читательница НГС Евгения. — Водитель «Тойоты», бедный, сидел внутри просто в шоке.

В ГИБДД Новосибирска рассказали, что в ДТП несколько пострадавших.

— В результате ДТП водитель «Тойота-Рав-4» с диагнозом «открытый перелом ноги» и девушка — водитель автомобиля «Хендай-Солярис» в тяжелом состоянии доставлены в медицинское учреждение, — объяснили в ведомстве.

В службу «112» очевидцы сообщали, что из «Хендая» водитель вылетела через стекло и упала на асфальт.

В минувший четверг на Бугринском мосту собралась огромная пробка из-за перевернувшегося грузовика, который перекрыл три полосы.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПспасатели МАСС
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...